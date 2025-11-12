Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Το ξεχαρβάλωμα της χώρας έχει ονοματεπώνυμο: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά - Real.gr

Εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, προσκεκλημένος στο στούντιο του Realfm, μίλησε για το πολιτικό σκηνικό και για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, τα ενεργειακά και τα ελληνοτουρκικά.

«Να πιστώσουμε στον Έλληνα πρωθυπουργό, τον πολύ καλό οργανωτικά στο να διαλύει τους αντιπάλους του… Είναι καλός στο να διαλύει γενικώς είτε τη χώρα, είτε τα κόμματα. Εδώ ισχύει ότι στους τυφλούς ο μονόφθαλμος βλέπει… Του το πιστώνω ότι πέτυχε να μην υπάρχει αντίπαλος» είπε αρχικά ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σχετικά με την πορεία της Ελληνικής Λύσης στις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά». Χαρακτήρισε την Ελληνική Λύση ένα φιλολαϊκό κόμμα το οποίο αντιπαρατίθεται στην πλουτοκρατία, ενώ επεσήμανε ότι «είμαι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός εντός και εκτός κοινοβουλίου που δεν έβρισα ποτέ τον Τραμπ. Όπως δεν έβρισα και τον Πούτιν. Είμαστε οι μόνοι που τα πάμε καλά και με το Κρεμλίνο και με τον Τραμπ. Το μόνο κόμμα».

Σε ερώτηση αν το κόμμα του είναι έτοιμο οργανωτικά και προγραμματικά να κυβερνήσει αν είχε αυτή τη δυνατότητα, ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε ότι «είμαστε το μοναδικό κόμμα που στο διαδίκτυο έχει 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε τομέα, όχι 20 σελίδες. Μιλάμε με νούμερα ακριβώς και κάθε χρόνο το αλλάζουμε το οικονομικό μοντέλο, το επικαιροποιούμε».

Αναφέρθηκε στην αντίδρασή του για τον Προσωπικό Αριθμό λέγοντας ότι «δεν μου αρέσει η επιβολή», ενώ σε άλλο σημείο απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών. Συγκεκριμένα αναφερόμενος στη ΝΔ είπε «όχι» στο ενδεχόμενο συνεργασίας «γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τεχνική λύση μας είπε η Ε.Ε. είναι ότι από το νησί πρέπει να αποδείξει αυτός που λέει ότι έχει βοσκοτόπια στον Γράμμο ότι έχει μεταφέρει τα ζώα» επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ακόμη ότι δεν είναι μόνο η ΝΔ που «ξεχαρβάλωσε» τη χώρα. «Το ξεχαρβάλωμα αυτής της χώρας έχει ονοματεπώνυμο: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερα χρόνια, να μην τον αδικούμε. Ο κ. Μητσοτάκης το 2023 ωρυόταν στο Ηράκλειο ότι για πρώτη φορά έγινε γαλάζια η Κρήτη. Με τόσα εκατομμύρια και με τόσα πρόβατα και γίδια που έχει, πώς να μη γίνει γαλάζια η Κρήτη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε: «Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να αφήνει τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο;»

Για τα ΕΛΤΑ

«Ο διευθύνων σύμβουλος πριν από έναν μήνα αγόρασε 246.000 ευρώ έπιπλα. Δεν γίνεται να θέλεις να κάνεις περικοπές, να σχεδιάζεις να κλείσεις υποκαταστήματα στην Περιφέρεια και να μη μπορεί ο ανθρωπάκος να πάρει τη σύνταξή του και να δίνεις αύξηση στον εαυτό σου» υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος. Στη συνέχεια περιέγραψε πώς έφτασαν τα ΕΛΤΑ στην απαξίωση.

Για τα ελληνοτουρκικά

«Υπάρχει ζύμωση και όσμωση και συζητώνται παρασκηνιακά πράγματα που δεν πρέπει να συζητάμε. Δεν συζητάς εθνική κυριαρχία. Παράδειγμα, γιατί ενώ κάναμε φασαρία για τα νότια της Κρήτης μας πήγαν στην Κέρκυρα; Όταν εσύ φοβάσαι και αντί για την Κρήτη πας στην Κέρκυρα αυτό σημαίνει ότι de facto νομιμοποιείς αυτό που ζητά η Τουρκία, ότι δεν θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και δεν θα κάνεις ΑΟΖ με την Κύπρο» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Αναφερόμενος στην Κάσο είπε ότι «τρέχαμε σαν τους λαγούς, φύγαμε τρέχοντας».

Ξεκαθάρισε τέλος ότι «δεν πρέπει να υπάρξει ελληνοτουρκική συμφωνία για την ΑΟΖ. Δυνητικά η Τουρκία με όσα λέει για τη Γαλάζια Πατρίδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι εχθρός της Ελλάδας» και πρόσθεσε: «Ο Τραμπ παίζει παντού και με εμάς και με τους Τούρκους, είναι επιχειρηματίας».