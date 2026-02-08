Βελόπουλος: Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε «ασυλίες» και «ακαταδίωκτα» για υπουργούς - Real.gr

«Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86. Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε “ασυλίες” και “ακαταδίωκτα” για υπουργούς, τραπεζίτες, “ιατρικές επιτροπές” κλπ, προκειμένου να μπουν χειροπέδες και να δημευθούν οι περιουσίες όσων ασέλγησαν επάνω στην Ελλάδα και τους Έλληνες» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις» και «επειδή ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να καταργήσει όλα τα “ακαταδίωκτα”, η Ελληνική Λύση μόλις γίνει κυβέρνηση θα τα καταργήσει»