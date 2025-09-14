Βελόπουλος: Θα αγωνιστούμε για να γίνει παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας - Real.gr

«Η Ελληνική Λύση απαντά σε όλους, όσοι μόνο στα λόγια "τιμούν" την Γενοκτονία των Ελλήνων, χωρίς να αναφέρουν εκείνους που έσφαξαν τους Έλληνες, δηλαδή τους Τούρκους, αλλά και όλους τους άλλους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Θα αγωνιστούμε διεθνώς για να γίνει παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως και των Ποντίων και κυρίως, θα σταματήσουμε να μιλάμε για “διάλογο με τους σφαγείς μας”. Επίσης θα σταματήσουμε κάθε ευρωπαϊκό κονδύλι που καταλήγει στους Τούρκους σφαγείς του Ελληνισμού».

Ο κ. Βελόπουλος συμπλήρωσε: «Τέρμα η υποκρισία των δήθεν “τιμητών” των Γενοκτονιών του Ελληνισμού, που δεν αγωνίστηκαν ποτέ ώστε να αναγνωριστούν οι Γενοκτονίες. Τέρμα η ασυλία σε αυτούς που δίνουν χρήματα στους Τούρκους και θέλουν “εποικοδομητικό διάλογο”, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για τα υπόλοιπα “υποκομματίδια” της κυβέρνησης.

ΥΓ: Εκάς οι βέβηλοι υποκριτές πολιτικάντηδες…», πρόσθεσε.