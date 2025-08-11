Βελόπουλος: Τιμούμε την θυσία του εθνομάρτυρα Τάσου Ισαάκ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 29 χρόνων από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, δήλωσε:

«Τιμούμε τη θυσία του εθνομάρτυρα Τάσου Ισαάκ, ο οποίος σαν σήμερα, στις 11 Αυγούστου του 1996 δολοφονήθηκε στα ιερά χώματα της Κύπρου από τους Τούρκους γενοκτόνους. Τιμούμε έμπρακτα την μνήμη του επαναλαμβάνοντας αυτό που ο ίδιος έγραψε στην ματωμένη φορεσιά του: Απελευθέρωση, η μόνη λύση. Διαμηνύουμε δε στο πολιτικό κατεστημένο ότι αυτοί που δολοφονούν τους Έλληνες, δεν είναι “φίλοι», είναι εχθροί”».