Βελόπουλος: Το 2026 θα είναι μία δύσκολη χρονιά και ίσως έτος εκλογών - Real.gr

Μήνυμα ελπίδας, ενότητας και ευημερίας, στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εν όψει του εορτασμού της πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος αναφέρει: «Συν-Ελληνίδες συν-Έλληνες, το 2025 μας άφησε με τεράστια προβλήματα και πληγές. Το 2026 που θα έρθει θα είναι δύσκολη χρονιά γιατί αυτοί που κυβερνούν λένε ψέματα, κρύβουν την αλήθεια, για αυτά που έρχονται. Το 2026 θα σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνει χρήματα, με συνέπεια αυτά να περικοπούν από εσάς και από τη χώρα. Το 2026 πιθανόν να είναι και χρονιά εκλογών. Σε αυτές τις εκλογές κρατάτε τις τύχες της χώρας και του έθνους στα χέρια σας. Δεν πρέπει να αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί, γιατί μόνο με ένα σχέδιο, πρόγραμμα και δουλειά, μπορεί το επόμενο έτος και το μέλλον της χώρας, να είναι καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε να εμπιστεύεστε την Ελληνική Λύση και το 2026. Έτσι μόνο θα είναι καλύτερο για όλους τους Έλληνες, αφού στις εκλογές που ίσως έρθουν θα επιλέξετε την μοναδική, εθνική, πατριωτική, λαϊκή, κοινωνική φωνή, την Ελληνική Λύση που είναι δίπλα στον φτωχό, δίπλα σε αυτόν που εργάζεται, δίπλα στον βιοπαλαιστή, δίπλα στον αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμο, ιδιωτικό υπάλληλο. Δίπλα σε κάθε έναν από εσάς, τους φτωχούς Έλληνες που η πλουτοκρατία δεν ενδιαφέρεται όπως και οι κυβερνώντες. Για εσάς αγωνιζόμαστε, για εσάς θα αγωνιζόμαστε, διότι εσείς, είστε εμείς και όλα αυτά για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Χρόνια πολλά».