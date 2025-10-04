Quantcast
Βελόπουλος: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα - Real.gr
real player

Βελόπουλος: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα

16:00, 04/10/2025
Βελόπουλος: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα

ΠΗΓΗ: INTIME

«Εάν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση δεν θα υπήρχε Πίρι Ρέις στο Αιγαίο. Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε σοβαρή αντιπολίτευση, εμείς λέμε αυτό που λέει η ίδια η ιστορία: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις, τώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής, Κυριάκος Βελόπουλος.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved