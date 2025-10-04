Βελόπουλος: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα - Real.gr

\u00ab\u0395\u03ac\u03bd \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b5 \u03c3\u03bf\u03b2\u03b1\u03c1\u03ae \u03ba\u03c5\u03b2\u03ad\u03c1\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b8\u03b1 \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b5 \u03a0\u03af\u03c1\u03b9 \u03a1\u03ad\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf. \u0395\u03c0\u03b5\u03b9\u03b4\u03ae, \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03cc\u03bd, \u03b4\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03b9 \u03bf\u03cd\u03c4\u03b5 \u03c3\u03bf\u03b2\u03b1\u03c1\u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03bf\u03bb\u03af\u03c4\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7, \u03b5\u03bc\u03b5\u03af\u03c2 \u03bb\u03ad\u03bc\u03b5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bb\u03ad\u03b5\u03b9 \u03b7 \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03b7 \u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c1\u03af\u03b1: \u0392\u03c5\u03b8\u03af\u03c3\u03b1\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03a0\u03af\u03c1\u03b9 \u03a1\u03ad\u03b9\u03c2, \u03c4\u03ce\u03c1\u03b1\u00bb, \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b5 \u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2, \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u0392\u03b5\u03bb\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2.\r\n\r\n