Βέτο Πολάκη και Παππά για το «κόμμα Τσίπρα» - Real.gr

H θυελλώδης συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στην Κουμουνδούρου και η προσπάθεια δέσμευσης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για να μην αποχωρήσουν.

Του Γιώργου Τσακίρη - ΠΗΓΗ: Realnews

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ελέφαντας στο δωμάτιο έχει όνομα: Αλέξης Τσίπρας. Δεν χρειάζεται να μιλήσει, ούτε να εμφανιστεί. Η σκιά του απλώνεται πάνω από κάθε συνεδρίαση, κάθε τοποθέτηση, κάθε απόπειρα επαναπροσδιορισμού του κόμματος. Το πρόσωπο που αποχώρησε από την ηγεσία εξακολουθεί να ορίζει την εσωτερική ατζέντα, χωρίς να έχει πει λέξη. Σαν μια παγωμένη σιγή πριν από μια κρίσιμη απόφαση, η παρουσία του Τσίπρα — έστω και ως σενάριο επιστροφής ή ίδρυσης νέου κόμματος — παραλύει τις διαδικασίες, διχάζει τις τάσεις και επιβάλλει σιωπηλές πιστώσεις χρόνου και υπομονής. Στον ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση δεν αφορά πια το μέλλον. Αφορά το αν θα υπάρξει χωρίς αυτόν.

Το θέμα τέθηκε επίσημα στην Πολιτική Γραμματεία, όταν ο Τρύφων Αλεξιάδης μίλησε ξεκάθαρα για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» — αναφερόμενος ανοιχτά στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κάλεσε όποιον διαφωνεί με τη γραμμή του κόμματος να φύγει «σήμερα κιόλας», θέτοντας ένα είδος τελεσιγράφου: «Δεν βοηθάει τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέσα κάποιοι με το ένα πόδι έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Kείμενο δέσμευσης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, προτείνοντας τη σύνταξη ενός κειμένου δέσμευσης, ώστε τα στελέχη να δηλώσουν αν παραμένουν πιστά στον ΣΥΡΙΖΑ ή σκοπεύουν να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Βεβαίως οι τοποθετήσεις τους δεν είναι «ουδέτερες». Και τα δύο στελέχη ανήκουν στην πολιτική ομάδα του Παύλου Πολάκη-μια πτέρυγα που εδώ και καιρό βρίσκεται εκτός «τροχιάς Τσίπρα», καθώς θεωρείται πως η πόρτα του πρώην πρωθυπουργού είναι κλειστή για τον Πολάκη και το στενό του περιβάλλον. Το γεγονός αυτό, λένε συνομιλητές από την Κουμουνδούρου, δίνει άλλο βάθος στην πίεση για «ξεκαθάρισμα προθέσεων», αφού φαίνεται να εξυπηρετεί εσωκομματικούς σχεδιασμούς εν όψει ενδεχόμενης ρήξης.

Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Φωτεινής Καρυστανάκη, η οποία έχει στενή σχέση με τη Ρένα Δούρου η οποία δήλωσε ότι ακόμη κι αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε νέο πολιτικό εγχείρημα, εκείνη θα παραμείνει πιστή στην Κουμουνδούρου.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης από την πλευρά του υποστήριξε πως «ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο Τσίπρας, αλλά η κυβερνώσα προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ η αναφορά του Σωκράτου Φάμελλου ότι είναι «αδιανόητο να μην τηρηθούν οι συνεδριακές αποφάσεις», εκλήφθη ως ένα ακόμη «καρφί» προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η πίεση κορυφώθηκε. Ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για «λευκή απεργία» βουλευτών και απουσία από τις δράσεις του κόμματος. «Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα», είπε, προσθέτοντας πως νιώθει ότι περνά «ΑΣΕΠ κάθε μέρα για να αποδείξει τη νομιμοφροσύνη του». Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αρκετούς συναδέλφους του «βουλευτές-φαντάσματα», λέγοντας με νόημα: «Είμαστε 26 βουλευτές στα χαρτιά».

Μιλώντας αργότερα στον Real FM, διευκρίνισε: «Ο Τσίπρας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ό,τι θέλει. Αλλά όσο δεν ξεκαθαρίζει, εμείς μένουμε μετέωροι. Οι φήμες για νέο κόμμα είναι σοβαρές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, τόσο το καλύτερο». Ο Σωκράτης Φάμελλος, από την πλευρά του, δεν απάντησε ευθέως στις αιχμές. Ανέλαβε να κατεβάσει τους τόνους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής παρουσίας στην κοινωνία και πρότεινε τη δημιουργία φόρουμ διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις. Πιο ευέλικτη εμφανίστηκε η Όλγα Γεροβασίλη, δηλώνοντας ότι η «σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς έπρεπε να έχει ήδη γίνει». Και πρόσθεσε: «Το ρεύμα στήριξης στον Τσίπρα στην κοινωνία είναι υπαρκτό και ισχυρό. Η κυβέρνηση το ξέρει, και αυτό την τρομάζει».

Ακόμα και στις πρόσφατες πολιτικές εκδηλώσεις, όπως αυτή στην Παλλήνη με τη συμμετοχή των Κατσέλη, Τζανακόπουλου, Καραμέρου και άλλων, ο «ελέφαντας» ήταν παρών μέσα από τα υπονοούμενα. Ο Γιώργος Καραμέρος, πρώην εκπρόσωπος του κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος δεν ζητά μόνο ενότητα, ζητά ηγετικότητα» και πρόσθεσε με νόημα: «Η ηγετικότητα απαιτεί πυγμή, αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα και στρατηγική σκέψη. Κανέναν πραγματικό ηγέτη δεν τον κρατάνε δέσμιο παλιοί συνοδοιπόροι ή σοφοί που πρέπει να τον συμβουλεύουν».

Τα λόγια του ερμηνεύτηκαν ως νύξη προς τον Τσίπρα, αλλά και ως υπαινιγμός για την απουσία δυναμικού ηγετικού στίγματος στη σημερινή ηγεσία.

Κεντρική Επιτροπή

Η επόμενη «δοκιμασία» είναι η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στις 4 Οκτωβρίου. Εκεί αναμένεται να φανεί αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θέσει όρους ενότητας ή αν θα παγιωθεί η εικόνα ενός κόμματος σε παρατεταμένη κρίση. Η σκιά του Τσίπρα, ακόμη κι από απόσταση, παραμένει ο κεντρικός καθοριστικός παράγοντας για την πορεία του κόμματος. Για άλλους ως σημείο αναφοράς και ελπίδας, για άλλους ως εμπόδιο στην προσπάθεια ανασύνταξης.

Το πρόβλημα, όπως παραδέχονται και στελέχη προσκείμενα στη σημερινή ηγεσία, είναι πως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι τελικά θα πράξει ο ίδιος ο Τσίπρας. Ούτε έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του, ούτε έχει αποκλείσει δημόσια ένα νέο πολιτικό βήμα. Αυτό το κενό, λένε, «παγώνει» τις εσωκομματικές εξελίξεις και μετατρέπει τον δημόσιο διάλογο σε διαρροές, σενάρια και σκιές. Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια παράδοξη συνθήκη: έχει μεν την τυπική εξουσία, αλλά καλείται να ασκήσει πολιτική χωρίς να γνωρίζει αν θα παραμείνει στο τιμόνι ενός ενιαίου κόμματος ή θα βρεθεί να διαχειρίζεται το μισό του.

Το βέβαια είναι πως αν ο Αλέξης Τσίπρας επιλέξει να σπάσει τη σιωπή του, η ισορροπία δυνάμεων στον ΣΥΡΙΖΑ θα αναδιαταχθεί ακαριαία. Αν δεν το κάνει, το κόμμα κινδυνεύει να παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια παρατεταμένη μεταβατικότητα – με όλα τα συμπτώματα μιας ηγεσίας που δεν αναγνωρίζεται καθολικά και μιας βάσης που παραμένει σε σύγχυση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά κομματικό στέλεχος μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της ΚΟ:«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται νέο κόμμα. Χρειάζεται να θυμηθεί γιατί φτιάχτηκε το πρώτο».