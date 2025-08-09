Βίντεο από την αποστολή ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα - Real.gr

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 διεξήχθη με επιτυχία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής ‘Αμυνας (ΥΠ.ΕΞ. και ΥΠΕΘΑ) με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων (συνολικά 8,5 τόνους) σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη