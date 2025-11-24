Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» - Ν. Παππάς: Μάχη για το μέλλον η συζήτηση για το 2015 – Τι είπε για τις τηλεοπτικές άδειες - Real.gr

«Είναι σαφές ότι θα γίνει ένας θόρυβος. Πρέπει και τα στελέχη μας και κυρίως ο κόσμος που παρακολουθεί την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη να έχει τα μάτια του 4 και 14 απέναντι στους καλοθελητές, που θέλουν την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη διαιρεμένη, να τσακώνεται για το τι έγινε το ΄15, το ΄17, το ’19, το ’21 και να μην κοιτάει μπροστά», δήλωσε ο Νίκος Παππάς με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

«Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι η υποχρέωση ενός ανθρώπου που ήταν στη θέση του Πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε και το μείζον ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται πάνω στο ζήτημα της εκλογικής μας νίκης, της διαπραγμάτευσης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης», συνέχισε.

Για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του ότι ο Νίκος Παππάς έδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» ο ίδιος απαντά: «Αυτό είναι μια φράση η οποία ακουμπάει την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο. Όπου λέει ότι υπήρχε η σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια. Πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας οπότε νομίζω ότι απεφάνθη ο λαός. Δεύτερον, το 13-0 το οποίο και πάρα πολύ το χρησιμοποίησαν εναντίον μου, λέγανε ότι δεν θα μπορώ να σταθώ απέναντι στον Μητσοτάκη κλπ. αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, όταν το εκστόμισε το έβαλε στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία, ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρία Αδειλίνη, αυτές τις κυρίες οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν. Και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

«Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015. Και εγώ έχω δείξει και περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση, υποτιμώντας ενδεχομένως τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως θα τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κάποιες κεντρικές επιλογές οι οποίες έχουν δικαιωθεί από την ιστορία», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό για τον οποίο λέω ότι αν δεν είχε γίνει η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. (…) Θα ήμασταν με την προηγούμενη κατάσταση. Με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Και με μία κατάσταση η οποία θα διαιωνίζονταν. (…) Έχουν περάσει 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες, 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι 90% εφαρμόζει το νόμο μας η Νέα Δημοκρατία».

«Αυτό που λέει ο Τσίπρας στο βιβλίο για την επιθετικότητα. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα για να μην διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα. Δεν χρειαζόταν. Δεν θα άλλαζε κάτι», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Να καλέσω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί να διαβάσει το βιβλίο, να διαβάσει αναλυτικά και τις 14 σελίδες (σ.σ. για τις άδειες). Ας πούμε. Ο Τσίπρας λέει ότι (…) συνάντησε τον μακαρίτη, πλέον, Σταύρο Ψυχάρη και του ζήτησε να διευθετηθούν με πολιτική παρέμβαση τα δάνεια του ΔΟΛ. Και ότι εκεί κατάλαβε (σ.σ. ο Τσίπρας) ότι έπρεπε να μπει κάποια τάξη και στο τηλεοπτικό τοπίο και στο τοπίο των ΜΜΕ. Και, μάλιστα, ότι ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που ο Ψυχάρης αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που σε λίγο καιρό θα ήταν πρωθυπουργός τον έπεισε να κάνουμε και την εξεταστική για τα δάνεια των ΜΜΕ. Άρα, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι και νομίζω ότι θα είναι σε λίγο αστείο να κλείσει η 10ετής περίοδος των αδειών και να συζητάμε πώς και τι έγινε όταν έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάς μίλησε με θετικά λόγια για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει τη δική του άποψη για τα γεγονότα του 2015. «Η συζήτηση γύρω από το 2015 και την ιστορική του αποτίμηση είναι μια μάχη για το μέλλον. Γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ για το 2015 όλα αυτά τα χρόνια; Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Το αχρείαστο μνημόνιο, το δημοψήφισμα. (…) Είναι σημαντικό διότι η εκλογή δική μας ήταν μια ιστορική τομή. Απέναντι σε αυτή την ιστορική τομή ή κάποιος μπορεί να κάνει μια ανάγνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία έφτασε σε ένα σημείο ωρίμανσης, η παράταξη η οποία η ιστορική η Αριστερά, η οποία δεν ήταν νοητό ήταν σχεδόν απαγορευμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες ή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα που με λύσσα προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι αυτό ήταν μια παρένθεση».

Και πρόσθεσε: «Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι και με την υπεράσπιση αυτής της τακτικής ότι ξαναμπαίνουν γερά τα θεμέλια μιας αντίληψης ότι η μεγάλη ενωμένη συνασπισμένη Αριστερά και προοδευτική παράταξη μπορεί ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες να αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας για τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ο Νίκος Παππάς σχολίασε: «Δεν δικαιολογούνται όλες οι επιμέρους κινήσεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές που έγιναν εκείνο τον καιρό. Η διαπραγμάτευση ήταν πολυκέφαλη πάρα πολύ νωρίς. Έγινε δηλαδή διαπίστωση ότι υπήρχαν αρρυθμίες και ελλιπής προετοιμασία σε εκείνο το επίπεδο. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο με εμβρίθεια και χωρίς παραμορφωτικούς φακούς θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει εύστοχα κατά την γνώμη μου ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά».

«Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να ηγηθεί ενός κόμματος το οποίο είχε ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό και με τη δυνατότητα του να επικοινωνεί με το λαό και υπό την ηγεσία του αυτό το κόμμα έγινε κυρίαρχο. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Εδώ δεν πρέπει να να τα κρύβουμε αυτά ή να τα καλύπτουμε», υπογράμμισε.