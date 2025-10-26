Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στην Κρήτη: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους - Real.gr

Δήλωση για την επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του σε εστιατόριο στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης έκανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης

Αναλυτικά η δήλωση του Μάκη Βορίδη:

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία.

Παύλος Μαρινάκης: Εκπροσωπούν τη χειρότεροι μορφή φασισμού

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. ‘Αγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Γεωργιάδης: Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς δεν σέβονται τίποτα

Το περιστατικό καταδίκασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε. Φυσικά ο Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοια, αλλά είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων. Μάκη, είμαστε μαζί σου», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Μ. Βορίδη και την οικογένειά του

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Το χρονικό της επίθεσης

Αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή 60 και πλέον ατόμων του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για δείπνο, στο κέντρο του Ηρακλείου, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, αναφέρει το neakriti.gr.

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Οπως αναφέρει το neakriti, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο εστιατόριο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μάκης Βορίδης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης.