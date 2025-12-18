Βορίδης: Η κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα ανάταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η αντιπολίτευση υπονομεύει την Εξεταστική - Real.gr

Η κυβέρνηση προχωρά στην αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων και τίμιων πληρωμών προς τους αγρότες, ενώ η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, υπονομεύει την εξεταστική επιτροπή μετατρέποντας τη διαδικασία σε επικοινωνιακή φούσκα.

«Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε», τόνισε ο Βορίδης.

Επιπλέον, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας και ερευνητικής διαδικασίας της εξεταστικής, χωρίς περιορισμούς και με πλήρη πρόσβαση σε μάρτυρες, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια ευτελισμού της διαδικασίας: «Αντί να είναι σοβαρή διαδικασία για την αναζήτηση παθογενειών, γίνεται μια επικοινωνιακή φούσκα, που προκαλεί παρεξηγήσεις και viral φαινόμενα στα σόσιαλ».

Σχολιάζοντας την εξέταση μαρτύρων, ο πρώην υπουργός κατήγγειλε αντιδημοκρατικές πρακτικές βουλευτών της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος σε εκφράσεις όπως «εγκληματίας» και «υπόθαλψη εγκληματία» που χρησιμοποιήθηκαν απέναντί του από την κυρία Κωστοπούλου, καθώς και σε βιντεοσκοπήσεις χωρίς άδεια εντός της Βουλής. «Αυτό είναι βαθύτατα αντικοινοβουλευτικό και προσβάλλει την έννοια της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας», σημείωσε και πρόσθεσε πως «κάποια στιγμή θα βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της» υπογραμμίζοντας πως «τελούνται σωρευτικά ως αδικήματα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και σε επίπεδο ποινικού δικαίου».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η πλειοψηφία της εξεταστικής έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της μειοψηφίας, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά των μαρτύρων δεν εμπίπτει στην ευθύνη της πλειοψηφίας: «Ο κάθε μάρτυρας καταθέτει με δική του ευθύνη. Αν κάποιος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ή δημοσιοποίησης, αυτό είναι προσωπική ευθύνη».

Ο Μ. Βορίδης έκανε επίσης αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες και έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους. «Όταν έχουν πληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενισχύσεων και η βασική ενίσχυση, δεν μπορεί να συνεχίζουν να λένε “δεν μιλάω”», τόνισε. Παράλληλα κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να αξιοποιήσουν το διάλογο που έχει ανοίξει, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από τα πραγματικά αιτήματα.

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις των τριών πρώην πρωθυπουργών και του Ευάγγελου Βενιζέλου για θέματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, ο Βορίδης τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο των θεμάτων και όχι στα κίνητρα των επικριτών. Αναφερόμενος στις υποκλοπές και τις δικαστικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι η έρευνα γίνεται από τη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει τα προβλεπόμενα για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Επιπλέον, ερωτηθείς για το κόμμα της κ. Καρυστιανού εκείνος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εκείνο που πρέπει να δει κανείς είναι την ανάδυση μιας συνολικής απαξιωτικής κριτικής απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι ταυτοτικό χαρακτηριστικό όλων των λαϊκιστών, σε όλο τον κόσμο. Δεν πρωτότυπο, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα» ενώ μεταξύ άλλων υπενθύμισε και τη θεωρία για το ξυλόλιο και αναρωτήθηκε αν όλοι όσοι την πίστεψαν έκαναν «αναστοχασμό» όταν τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.