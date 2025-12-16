Βορίδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Από το να βρούμε μία παθογένεια καταλήξαμε τώρα στον χαβαλέ της φωτογραφίας» - Real.gr

Καλεσμένος στο studio του realfm 97,8 και στην εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Εξεταστική Επιτροπή, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και την τεχνική λύση.

Για τον διάλογο με τους αγρότες ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «από τα κρίσιμα θέματα τα οποία θέτουν οι αγρότες, η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει διάθεση να τα συζητήσει και καταλαβαίνω ότι έχει διαμορφώσει και ένα πλαίσιο θετικής προσεγγίσεως ήδη. Επομένως τώρα αν μετά ταύτα οι εκπρόσωποι των αγροτών επιμείνουν στο ότι δεν συζητούν, φοβάμαι ότι μένουν αδικαίωτοι και έναντι των αγροτών που εκπροσωπούν που σε τελευταία ανάλυση θέλουν να δουν μία πρόοδο στη συζήτηση και να δουν τι μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση από αυτά τα αιτήματα».

Και συνέχισε: «Πρέπει να υπάρξουν βήματα και από τις δύο πλευρές αλληλοσυνεννόησης και αλληλοκατανόησης».

Για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση ότι άργησε να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα και γι’ αυτό φτάσαμε στα μπλόκα ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι «χωρίς να έχω τη διάθεση να αρνηθώ οποιοδήποτε καταλογισμό ευθύνης να πω ότι ορισμένα θέματα είναι περίπλοκα ειδικά όταν είναι πολύς ο κόσμος και πολλοί οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και όταν δεν είναι και ένα το ζήτημα που έχεις να συζητήσεις».

«Μπορεί να εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να χρειάζεται και αλληλογραφία. Μπορεί να χρειάζεται και συμφωνία σε διεθνές επίπεδο. Μπορεί να χρειάζονται θέματα που αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία εφόσον εμπλέκεται και πράγματι εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει μία κουβέντα και εκεί. Θέλω να πω πολλά δεν είναι πατάω ένα κουμπί και βγαίνει την επόμενη μέρα το πρωί. Θέλουν την προετοιμασία τους προκειμένου να φτάσουν σε ένα σημείο να γίνουν», υπογράμμισε ο Μάκης Βορίδης.

Αναφορικά με την μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «δεν σημαίνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξαφανίζεται. Οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί είναι. Τι μπαίνει από πάνω όμως; Μπαίνει μία διαφορετική διοίκηση η οποία έχει χαρακτηριστικά ανεξαρτησία και σχετικής αυτονομίας από την πολιτική εποπτεία. Αυτό είναι η ΑΑΔΕ και ο οποίος μηχανισμός τι εμπειρία έχει; Έχει εμπειρία χειρισμού προηγμένων ψηφιακών συστημάτων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι. Αυτό είναι η επιχειρηματολογία (…) μέσα από την οποία και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η προεδρία της κυβέρνησης προκρίνουν αυτό το μοντέλο».

«Η Προκαταρκτική θα ήταν μία κλειστή διαδικασία με παιχνίδια ‘διαρροών’»

Για την απόφαση της κυβέρνησης και της ΝΔ να οδηγήσει την υπόθεση σε Εξεταστική Επιτροπή και να μην παραπέμψει τον πρώην υπουργό στη δικαιοσύνη ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «δύο πράγματα να πω. Θα μιλήσω λίγο για την επιλογή μας να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή και όχι Προκαταρκτική. Λέω ‘μας’ γιατί αυτό ήταν μία πολιτική επιλογή. (…) Την προηγούμενη Εξεταστική την οποία κάναμε θυμάστε ότι η βασική κριτική ήταν ότι δεν υπήρχε, ας το πω, η πλήρης διαφάνεια που έπρεπε να υπάρξει. Δηλαδή ότι σε τελευταία ανάλυση πρότεινε κρίσιμους μάρτυρες η αντιπολίτευση τους οποίους δεν δεχόταν η πλειοψηφία. Τώρα έχουμε κάνει το ακριβώς αντίθετο».

«Τώρα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα ό,τι έχει ζητηθεί έχει γίνει δεκτό. Τώρα έχουμε πάει σε μία άλλη κριτική», ανέφερε.

«Γιατί Εξεταστική και όχι Προκαταρκτική; Η Προκαταρκτική πρώτα απ’ όλα τι διάρκεια θα είχε; Η Προκαταρκτική θα είχε διάρκεια ενός μηνός. Γιατί; Γιατί υπήρχε και το θέμα εξαλείψεως του αξιοποίνου σωστά; Εδώ βλέπετε ότι αυτή είναι μία διαδικασία η οποία κρατάει ήδη 3 μήνες και πήρε παράταση άλλον 1,5. Βρισκόμαστε σε εξετάσεις 5 μηνών. Ποια είναι η πληρέστερη διαδικασία εξετάσεως; Προφανώς η μεγαλύτερη και όχι η μικρότερη. Δεύτερον αυτή είναι μία δημόσια διαδικασία. Είναι μία διαδικασία την οποία ο κόσμος την παρακολουθεί. Η Προκαταρκτική θα ήταν μία κλειστή διαδικασία με παιχνίδια ‘διαρροών’ στην οποία ο καθένας θα έλεγε λίγο πολύ την ιστορία του χωρίς να μπορεί να υπάρχει κανονική και επίσημη πρόσβαση. Άρα εδώ έχουμε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαφάνεια της υποθέσεως», σημείωσε.

«Έχουν περάσει 50 άνθρωποι από εκεί μέσα (σ.σ. Εξεταστική), όλοι, όχι φιλικά προσκείμενοι προς την κυβέρνηση, όλοι, εμπλεκόμενοι, μη εμπλεκόμενοι, διοικήσεις, παραδιοικήσεις, αντιπρόεδροι, πρόεδροι, πρόεδροι προηγουμένων κομμάτων. Έχουν περάσει όλοι. Ποιος έχει μιλήσει εναντίον μου; Ένας (σ.σ. ο κ. Βάρρας) και τι είπε; Ότι ήταν παράνομη η τεχνική λύση που εφάρμοσα, σωστά; Οι 49 για την τεχνική λύση τι έχουν πει; Ότι ήταν νόμιμη. Αφήστε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Να διαβάσουμε και κανένα νόμο καμια φορά; Τι να κάνω που υπάρχει νόμος που λέει ότι ο υπουργός για την κατανομή των βοσκοτόπων πρέπει να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση», υπογράμμισε ο Μάκης Βορίδης.

«Δημόσιο βοσκότοπο δίνει η τεχνική λύση»

Σε ερώτηση για την τεχνική λύση ο βουλευτής της ΝΔ διευκρίνισε ότι «η τεχνική λύση, δεν νοικιάζει κανένας τίποτα. Τι κάνουμε με την τεχνική λύση; Δημόσια κτήματα, δημόσιοι βοσκότοποι αποδίδονται σε αυτούς που δεν έχουν δικό τους ιδιωτικό ή νοικιασμένο. Άρα δημόσιο βοσκότοπο δίνει η τεχνική λύση σε αυτούς που πλέον οι βοσκότοποι, που υπάρχουν στη δική τους περιφερειακή ενότητα δεν αρκούν για να καλύψουν τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν. Άρα λοιπόν δηλώνεται ο δημόσιος βοσκότοπος για να ενεργοποιήσει ενισχύσεις.

Για το γεγονός ότι κάποιος κτηνοτρόφος της Κρήτης μπορεί να δηλώνει βοσκότοπο για παράδειγμα στη Φλώρινα ο Μάκης Βορίδης εξήγησε ότι «η απάντηση εδώ έχει να κάνει με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει να κάνει την κατανομή των ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να πάει με τον αριθμό των ζώων που θα ήταν μία λύση έτσι δεν είναι; Δηλαδή να δηλώνεις πόσα ζώα έχεις και να παίρνεις ενίσχυση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Επειδή δεν μπορούσε να βγάλει ελέγχους με αυτό, δεν ήθελε να πάει με αυτό. Δεν ήθελε να πάει ούτε με τις ποσότητες γάλακτος ή κρέατος γιατί κι αυτό θα ήταν μία λύση. Γιατί; Γιατί θυμάστε παλιά που ήταν ‘όλα τα κιλά όλα τα λεφτά’ και ήταν αυτή η ιστορία; Πάλι λοιπόν εκεί υπήρχαν μηχανισμοί καταστρατηγήσεως. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ‘Κάντε μου τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θέλω να δω την βοσκοϊκανότητα που έχουν οι βοσκότοποι στη χώρα και ανάλογα με την βοσκοϊκανότητα που έχουν – αυτά είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης- θα ξέρω πόσα συνολικά ζώα μπορεί να πάρετε ενίσχυση. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι την ένοιαζε λοιπόν; Την ένοιαζε ο συνολικός αριθμός».

«Οι συλλήψεις τώρα έγιναν από ελέγχους που παραγγέλθηκαν επί των ημερών μου»

«Εγώ εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω και αυτό το λέω αυτοκριτικά είναι ότι ενδεχομένως στο σχέδιο το οποίο είχαμε εμείς και είχα εγώ να υλοποιήσω – εγώ πάω το ’19 και μένω μέχρι τα τέλη του ’20- συγγνώμη η λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρξε ποτέ, ποτέ σε κανένα σχέδιο σε κανένα πρόγραμμα της ΝΔ», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε στην ατζέντα. Δεν υπήρχε σαν θέμα. Δεν υπήρχε στα χρόνια τα δικά μου, το ’19 και το ’20. Τι εμφανίζεται το ’20; Παρατηρείται μία αύξηση των δηλώσεων των ζώων. Παίρνω μέτρα για αυτό; Παίρνω διότι εγώ βάζω ‘κόφτη’ ώστε να μην μπορούν να πάρουν πάνω από 4.000 ευρώ ενίσχυση όλοι αυτοί που δηλώνουν πολλά ζώα. Και τη βάζω με την υπουργική απόφαση του ’20», ανέφερε.

«Εμένα ό,τι πρόταση μου ήρθε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον έλεγχο αυτού του φαινομένου την υιοθέτησα και την έκανα. Την υλοποίησα. (…) Επειδή λέτε για τους ελέγχους τώρα έχουμε συλλήψεις, αυτές τις συλλήψεις που έγιναν τώρα εδώ. Μα πότε έχουν παραγγελθεί οι έλεγχοι που οδήγησαν την εισαγγελία για αυτές τις συλλήψεις; Το ’20 επί ημερών μου. Αυτό που είναι σήμερα είναι πεδίο ελέγχου, είναι στα ΑΦΜ τα οποία ελέγχθηκαν τότε», τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

Για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «θεσμικά ζητήματα υπάρχουν. Άλλο όμως τα θεσμικά ζητήματα που οδηγούν στις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, που είναι η ΑΑΔΕ, το Α, το Β, το Γ, η ανάταξη στις συμφωνίες, τα monitoring, αυτά τα οποία λέμε τώρα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Αλλά λες για τη ‘γαλάζια’ συμμορία; Η ‘γαλάζια’ συμμορία είναι μία άλλη κουβέντα. Η ‘γαλάζια’ συμμορία σημαίνει ότι εγώ με έναν ορισμένο τρόπο ήξερα ότι ο Χ ή ο Ψ έκανε την παράνομη ενέργεια αυτή και εγώ τον διευκόλυνα ή συνέπραττα».

«Οι κουμπαριές γυρνάνε και ανάποδα»

«Το συνεταιριστικό κίνημα ήταν σπασμένο με προβλήματα για την εκπροσώπηση των αγροτών μας σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Τι είπα εγώ λοιπόν και ήταν εντολή την οποία είχα κεντρικά, αυτή ήταν στο πρόγραμμα της ΝΔ, τι είπα; Ότι πρέπει να ενοποιηθεί το συνεταιριστικό κίνημα και το ενοποίησα. (…) Για να γίνει αυτό, πώς φανταζόμαστε ότι γίνεται; Χωρίς να μιλάς; Εγώ μιλούσα με τους πάντες. Ήξερα τους πάντες. Γνώριζα τους πάντες. Ήταν εκπρόσωποι των αγροτών», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Και πρόσθεσε: «Ερχόμαστε σήμερα και λέμε: αυτός που ήταν εκπρόσωπος των αγροτών έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις και ελέγχεται. Εκπρόσωπο των αγροτών τον εξέλεξα εγώ; Οι αγρότες τον εξέλεξαν. Το αν έκανε ψευδή ή όχι δήλωση από που το ξέρω;».

«Ευτελίζεται λένε κάποιοι η διαδικασία μέσα από αυτά που βλέπουμε στην Εξεταστική. Ποιος την ευτελίζει; Διότι αντί να πούμε αυτό το οποίο είναι το πραγματικό, ότι συγγνώμη ρε παιδιά ευθύνες τέτοιου τύπου, εγκληματική οργάνωση και ‘γαλάζια’ συμμορία δεν προκύπτουν από όλη την αναλυτική πλήρη εξαντλητική διαδικασία της Εξεταστικής. Δεν προκύπτουν τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι τις βγάλουμε; Δεν γίνεται. Αντί να πούμε αυτό για να σωθεί αυτό το επιχείρημα το οποίο έχει καταρρεύσει της αντιπολίτευσης. Τι αρχίζουμε; Τις φωτογραφίες και τις κουμπαριές», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Και όταν βέβαια οι κουμπαριές γυρνάνε και ανάποδα. Γιατί εμείς οι πολιτικοί συναντιόμαστε με 100 άτομα την βδομάδα. Με τους 80 βγάζουμε φωτογραφία. Είναι 320 φωτογραφίες τον μήνα. Είναι καμιά χιλιάδα φωτογραφίες τον χρόνο. Με 0,5% παραβατικότητα αναλογικά έχουμε σίγουρα κάθε χρόνο 5 με 10 παραβατικούς με τους οποίους έχουμε βγει φωτογραφία. Δεν γλιτώνεις. Προσέξτε ούτε αν τους ζητάω ποινικό μητρώο για τις selfie. Δηλαδή να έρχεται για selfie και να του λέω ‘ώπα ποινικό μητρώο πρώτα’ ούτε τότε το γλιτώνω γιατί μπορεί να την κάνει την πράξη μεταγενεστέρως», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Άρα αρχίζουμε αυτό λοιπόν που είναι σόου. Και το σόου ποιος το κάνει; Γιατί μας το χρεώνουν στην κυβέρνηση ενώ το σόου το κάνει η αντιπολίτευση. Και έρχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αν έχεις τον θεό σου τώρα, να λέει για την ευθύνη του πρωθυπουργού που έχει σχέση με τον Ξυλούρη και την κουμπαριά. Και για κουμπαριά φέρνει 20ετή φωτογραφία του πατέρα του πρωθυπουργού με κάποιον συγγενή – δεν ξέρουμε και τι είδους συγγένεια- του Ξυλούρη και φυσικά αν κάνεις αυτά τα επιχειρήματα μετά τον άλλον που συλλαμβάνουν και είναι κουμπάρος σου και που είσαι λαμπάδα δίπλα του στο γάμο τι να πεις τώρα; Φταις ή δεν φταις; Εγώ λέω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν φταίει και δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτα. Αλλά όπως δεν φταίει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν φταίει ούτε ο κ. Μητσοτάκης, δεν φταίω ούτε εγώ. Πήγαμε από το να βρούμε μία παθογένεια καταλήξαμε τώρα στον χαβαλέ της φωτογραφίας και στο σόου που γίνεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.