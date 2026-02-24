Βορίδης στον Realfm 97,8 για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Τα ΜΑΤ τα φέρνει αυτός που εμποδίζει τον υπουργό να κάνει τη δουλειά του» – Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις - Real.gr

Στα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Είχαμε συνηθίσει, κάθε φορά που πήγαινε ένας υπουργός Υγείας σε ένα νοσοκομείο, να υπάρχει μία ομάδα παραπονούμενων γιατρών της Αριστεράς, της Άκρας Αριστεράς και του ΚΚΕ, που ήταν απ’ έξω με τα πανό τους και διαμαρτύρονταν. Συνήθως οι υπουργοί τους απέφευγαν, έμπαιναν στο νοσοκομείο και έκαναν τις συσκέψεις τους. Ο Άδωνις Γεωργιάδης το έχει αλλάξει αυτό, διότι πάει εκεί, μπροστά τους και τους ρωτάει γιατί διαμαρτύρονται. Αν είναι για τα θέματα του νοσοκομείου, ο Άδωνις βάζει κάτω τα χαρτιά και τους λέει τι έχει κάνει το υπουργείο Υγείας» είπε αρχικά ο κ. Βορίδης.

Και συνέχισε: «Αυτά όλα ανεβαίνουν στα social media και φαινόταν στο κόσμο ότι όλα αυτά τα παράπονα δεν ήταν βάσιμα. Είναι διαφορετικά να λέμε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα, και προσπαθούμε ως κυβέρνηση να κάνουμε κι άλλα, και διαφορετικό κάποιος να είναι ισοπεδωτικός, να μην δέχεται τίποτα, να περιγράφει μία κατάσταση απόλυτης καταστροφής και απαξίωσης την ώρα που είναι σαφές ότι το ΕΣΥ βελτιώνεται. Αυτός ο διάλογος λοιπόν άρχισε και αφαιρούσε ρόλο και σημασία από όλους αυτούς που φώναζαν εκεί έξω. Αυτός ο διάλογος οδηγούσε σε ήττα αυτούς που διαμαρτύρονταν ισοπεδωτικά».

«Στη Νίκαια πέρασαν σε ένα άλλο επίπεδο έντασης. Μαζεύτηκαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, γιατροί, κάποιοι από το εργατικό κέντρο, κάποιοι από το ΚΚΕ, και δεν υπήρχε πια διάλογος. Υπήρχε “Φασίστα δεν θα μπεις στο νοσοκομείο”. Αυτό το επόμενο επίπεδο ύβρεων με αντιπαράθεση και παρεμπόδιση του υπουργού να μπει σε ένα νοσοκομείο δεν είναι τυχαίο. Γίνεται λόγω άρνησης του διαλόγου και των επιχειρημάτων. Και βγαίνει η μεθοδολογία της βίας που σχεδόν πάντοτε είναι συνδεδεμένη με τις ομάδες και την πολιτική μεθοδολογία της Άκρας Αριστεράς. Αυτό έγινε στην Νίκαια» πρόσθεσε.

«Kανείς δεν θέλει να βλέπει ΜΑΤ στα νοσοκομεία, όμως δεν πήγαν εκεί στα καλά καθούμενα»

Αναφορικά με την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., ο βουλευτής της ΝΔ συμφώνησε ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει ΜΑΤ στα νοσοκομεία», ωστόσο τόνισε: «τα ΜΑΤ δεν πήγαν εκεί στα καλά καθούμενα. Είχε προαναγγελθεί η παρεμπόδιση του προϊσταμένου του ΕΣΥ να επισκεφτεί μία μεγάλη και σημαντική δομή του ΕΣΥ. Η βία εκεί δεν προξενείται από τα ΜΑΤ, αλλά αποτελεί απάντηση στη βία των ομάδων της Άκρας Αριστεράς. Συμφωνούμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν και να διαμαρτύρονται, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να επισκέπτεται μία δομή του ΕΣΥ».

«Δεν μπορώ να ακούω ότι “η ύπαρξη του Άδωνι προκαλεί”»

«Δεν μπορώ να ακούω από κόμματα και από κοινοβουλευτικούς να λένε “η ύπαρξη του Άδωνι προκαλεί”. Είναι νόμιμα εκλεγμένος υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτοί που του λένε ότι “εσύ δεν έχεις δικαίωμα’ τι ακριβώς είναι; Ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν ερήμην και παρά τις αποφάσεις του ελληνικού λαού ότι ένας προϊστάμενος στου Συστήματος Υγείας δεν μπορεί να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο; Τα ΜΑΤ τα φέρνει αυτός που εμποδίζει τον υπουργό να κάνει τη δουλειά του» επεσήμανε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που δίνουν στην ΝΔ, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως «αν η εκτίμηση ψήφου έναν χρόνο πριν από τις εκλογές μάς δίνει ποσοστό πάνω απο το 31% και με την αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36%, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΝΔ είναι μακριά από τον στόχο της που είναι η αυτοδυναμία. Αντιθέτως το γεγονός ότι ο δεύτερος είναι 13 ή 14 μονάδες πίσω, δείχνει ότι η κυβέρνηση διατηρεί δυνάμεις, παλεύει να κάνει αυτά που πρέπει».

«Κανείς δεν εξιδανικεύει τίποτα, αλλά λέει ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί, πετυχαίνει πράγματα, φέρνει αποτελέσματα και βελτιώνει την κατάσταση, ίσως όχι με την ταχύτητα που θα θέλαμε κι εμείς. Αντίθετα από την άλλη μεριά, βλέπουμε μία καθολική πολιτική καχεξία η οποία έχει αιτία, και είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης» κατέληξε.

