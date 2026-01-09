Βουλή: Αιχμές του πρώην ΥΠEΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις διατάξεις των υπαξιωματικών - Real.gr

Quantcast
13:04, 09/01/2026
Βουλή: Αιχμές του πρώην ΥΠEΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις διατάξεις των υπαξιωματικών

  • Τον έντονο προβληματισμό του για τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απευθυνόμενος στον διάδοχό του Νίκο Δένδια. Τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί “ως κόρη οφθαλμού το υψηλό φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων”.
  • Ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι “οι όροι της βαθμολογικής τους εξέλιξης μεταβάλλονται επί τα χείρα”, προκαλώντας προβληματισμό στον κλάδο των υπαξιωματικών. Πρόσθεσε ότι οι 80 υπουργικές αποφάσεις “δίνουν περιθώριο και εξηγήσεων και διορθώσεων προκειμένου να μη νιώθει κανένας αδικημένος”.
  • Ο πρώην υπουργός έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για “μαζικό κύμα αποχωρήσεων υπαξιωματικών από τις Ένοπλες Δυνάμεων” και για σχολές που “λόγω των νέων ρυθμίσεων δεν θα είναι ελκυστική”. Πρόσθεσε ότι “οι ρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερες ρυθμίσεις μεταβατικότητας”.
“Με προβληματίζουν ιδιαίτερα οι αντιδράσεις των υπαξιωματικών”, ανέφερε στην Ολομέλεια.
Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Τον έντονο προβληματισμό του για τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Χωρίς να αφήσει πάντως έστω υπαινιγμό για καταψήφιση του νομοσχεδίου ο κ. Παναγιωτόπουλος απευθύνθηκε ουσιαστικά στον διάδοχό του Νίκο Δένδια τονίζοντας ότι πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού το υψηλό φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η καλή σχέση όλων των σωμάτων.

“Με προβληματίζουν ιδιαιτέρως οι αντιδράσεις του κλάδου των υπαξιωματικών. Οι όροι της βαθμολογικής τους εξέλιξης μεταβάλλονται επί τα χείρα. Η οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να αισθάνεται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται συνεχώς προς όφελος τους. Η όποια μεταρρύθμιση πρέπει να διέπεται από εξαντλητική μελέτη από τον υπουργό και από την ηγεσία, από εκτίμηση νομικών συνεπειών και αντίκτυπων αλλά διάθεση για βελτιώσεις . Το κάνετε κύριε υπουργέ αλλά μπορείτε να το κάνετε σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι 80 υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται δίνουν περιθώριο και εξηγήσεων και διορθώσεων προκειμένου να μη νιώθει κανένας αδικημένος” είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο πρώην υπουργός έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για μαζικό κύμα αποχωρήσεων υπαξιωματικών από τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και για μια σχολή η οποία λόγω των νέων ρυθμίσεων δεν θα είναι ελκυστική. “Εκτιμώ ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερες ρυθμίσεις μεταβατικότητας. Σας το λέω όχι ως κριτική αλλά ως καλόπιστη παραίνεση” είπε.

