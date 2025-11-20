Βουλή: Αντιπαράθεση Μαρινάκη - Μάντζου για «Φραπέ» και «βίαιη προσαγωγή» - Real.gr

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό οργάνωση και λειτουργίας της ΕΡΤ και του νομικού πλαισίου σύμφωνα με την Οδηγία EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος με παρέμβασή έθεσε το θέμα της άρνησης κατάθεσης του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη αλλά και όσα σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στην Επιτροπή με την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ λέγοντας ότι «για το εάν παρέλκει η συζήτηση του νομοσχεδίου και το τι συμβαίνει στο Κράτος Δικαίου και στην ελευθερία του Τύπου, σας παραπέμπω στην ομιλία μου που θα κάνω μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των αγορητών των κομμάτων».

Για το θέμα της διερεύνησης του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Μαρινάκης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι «συνεχίζετε τον ίδιο ολισθηρό δρόμο της πολιτικής επιβίωσης αναφερόμενοι σε μια πολύ σοβαρή διερεύνηση που είναι σε εξέλιξη και να δημιουργήσετε εντυπώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής με εντελώς λάθος -κατά εμένα- και θεσμικά και πολιτικά τρόπο.

Κατηγορείται την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα (εν. τον Γ. Ξυλούρη που με Υπόμνημα αρνήθηκε να καταθέσει) όταν η ΝΔ στέλνει το θέμα στον Εισαγγελέα! Αυτός που θέλει να συγκάλυψη στέλνει μάρτυρα στον εισαγγελέα;» και πρόσθεσε «εσείς ζητάτε να γίνει βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή» αλλά τι θα γίνει «εάν κληθεί με βίαιη προσαγωγή και δεν θελήσει να δώσει καμία απάντηση» για αυτό και «εμείς (εν. τη ΝΔ) πάμε δύο βήματα πιο μπροστά και αυτό που δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε τον στέλνουμε στον εισαγγελέα για να εξετάσει εάν τελείται -πολύ πιθανό να τελείται- το πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα της απείθειας».

Ο υφυπουργός σχολίασε για την στάση του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «η βελόνα κολλάει και πολλές φορές πάει προς τα κάτω – όπως λένε τα στελέχη σας – γιατί παίρνετε το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση (εν. τον ΣΥΡΙΖΑ) και δείτε που έχει φτάσει που έχει χωριστεί σε τέσσερα- πέντε- έξι κόμματα, αντί σήμερα να συζητάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για πολύ σοβαρή υπόθεση (εν. τον ΟΠΕΚΕΠΕ) που είναι υπό διερεύνηση».

Σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ του μάρτυρα και του εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή και τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν, ο υφυπουργός είπε ότι «όσα καταλογίσατε στην ανακοίνωσή σας για τον κ. Λαζαρίδη δεν αποδεικνύονται, αντίθετα προκύπτουν τα ανάποδα» και πρόσθεσε «από πότε είναι απειλή η προσφυγή ενός βουλευτή και ενός πολίτη στην Δικαιοσύνη για όσα τον κατηγορήσατε όπως ότι είναι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθεια, φασίστας κ.λ.π; Οποίος τα είπε αυτά θα πρέπει να κληθεί να τα αποδείξει. Αλλά η υπεράσπιση της τιμής ενός ανθρώπου από πότε είναι απειλή; Επιλογή του είναι (εν. του κ. Λαζαρίδη) η προσφυγή στην Δικαιοσύνη και δημοκρατικό του δικαίωμα είναι» και κατέληξε σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν μπορεί να μιλάει για τοξικότητα όταν έχετε κατηγορήσει ένα ολόκληρο κόμμα και μάλιστα δια του προέδρου σας ότι όλοι εδώ οι άνθρωποι (εν. τους βουλευτές της ΝΔ και τους Υπουργούς της Κυβέρνησης) αλλά και ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτές ενός τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ότι συγκαλύπτουμε έναν λαθρέμπορα ή ότι κρύβουμε βαγόνια, κ.λ.π για ένα δυστύχημα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μας έχετε πει ότι μπορεί να φανταστεί κανείς και σας έπιασε ο πόνος γιατί ένας βουλευτής της ΝΔ είπε ότι θα αντιδράσει και νομικά , όταν τον κατηγορείτε για φασίστα και τον ακούει και τον βλέπουν η οικογένειά του και οι δικοί του άνθρωποι και δεν θέλετε να αντιδράσει».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γεγονότα που πιστοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας τον κατήφορο που επέλεξε η πλειοψηφία της ΝΔ ήδη από τις 29 και 30 Ιουλίου του 2025 όταν με μια κατάπτυστη διαδικασία θεσμικής κοινοβουλευτικής εκτροπής αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελέας για μια Προκαταρτική Εξέτασης για συγκριμένους πρώην υπουργούς για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες τους και πρόταξε την Εξεταστική Επιτροπή, που κατά τα λεχθέντα του πρωθυπουργού δεν οδηγεί σε αποτελέσματα και συνιστάς κακή στιγμή για το Κοινοβούλιο» και πρόσθεσε ότι «αυτό πιστοποιείται σήμερα, μία ημέρα μετά από μια συνεδρίαση που ο εισηγητής της ΝΔ προπηλάκισε μάρτυρα και εν συνεχεία απείλησε δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ».

Από αυτό και μόνο είπε ο κ. Μάντζος «θα μπορούσε να τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία έκφρασης του δημοσιογράφου στην χώρα αυτή όταν ο εισηγητής της πλειοψηφίας απειλή δημοσιογράφο με δίωξη. Θα μπορούσε να τελειώσει εδώ η συζήτηση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας ότι ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «φραπές»), που είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας δεν προσήλθε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αναρωτήθηκε «ποια σιωπή; Με ποιο δικαίωμα και με ποια επικαλούμενη ιδιότητα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής για να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης για τις συνομιλίες που είχε με υπουργούς, για το σκάνδαλο» και κατέληξε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση «έχετε μία και μόνο επιλογή να ταχθείτε με το αίτημά μας (εν. στην Επιτροπή) για βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη ή να συνεχίσετε να συγκαλύπτετε με παχύ πέπλο σιωπής και ομερτά αυτή την σκανδαλώδη υπόθεση».

Η εισηγήτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη κατά την έναρξη της τοποθέτησης της επί του νομοσχεδίου, αναφέρθηκε στο θέμα σχολιάζοντας πως η δημοσιογραφική ιδιότητα δεν αναστέλλεται εάν κάποιος γίνεται επικεφαλής γραφείου Τύπου κόμματος ή εργάζεται σε αυτό και συνεπώς η υποχρέωση που έχει να διασταυρώνει αυτά που γράφει. Η βουλευτής καταλόγισε στην επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ότι «δεν είχε διασταυρώσει αυτά τα γεγονότα που ανέφερε ότι συνέβησαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή ως αληθινά, για αυτό και οι ίδιοι παριστάμενοι βουλευτές – μέλη του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε καμία σωματική επίθεση του κ. Λαζαρίδη προς τον μάρτυρα».

Η κυρία Βούλτεψη, επίσης, ανέφερε ότι η δημοσιογράφος- επικεφαλής του γραφείου Τύπου «δεν μπορεί να γράφει “για πογκρόμ ως μέλη ακροδεξιάς αγέλης” για έναν βουλευτή» και κάλεσε τη δημοσιογράφο «να κάνει ένα βήμα πίσω, να αναγνωρίσει το σφάλμα της όχι ως επικεφαλής του γραφείου Τύπου αλλά ως δημοσιογράφος» όπως «επίσης και μετά να δηλώσει και ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης να κάνει και εκείνος ένα βήμα πίσω και να λήξη εδώ το θέμα αυτό».