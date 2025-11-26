Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτη ένταση Σεμερτζίδου - Κωνσταντοπούλου και διακοπή της συνεδρίασης – Ο διάλογος - Real.gr

Ν.Δ: Η Σεμερτζίδου διεγράφη στις 5 Αυγούστου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Απίστευτη ένταση η οποία οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης χαρακτήρισε την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται με σφοδρότητα σε βάρος της κ. Σεμερτζίδου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναπλήρωσε τον εισηγητή του κόμματος Αλέξανδρο Καζαμία ο οποίος ήταν πάντως παρών και εξ αρχής έδειξε ότι δεν θα άφηνε πολλά περιθώρια στη μάρτυρα. “Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει εσείς κολυμπάτε στα λούσα” είπε προκαλώντας τον πρώτο κύκλο έντασης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε φωτογραφίες της κ. Σεμερτζίδου με στελέχη της Ν.Δ όπως ο πρωθυπουργός, η κυρία Μπακογιάννη, ο Άδωνις Γεωργιάδης ερωτώντας τη μάρτυρα πώς τους γνώρισε, πότε τους γνώρισε, αν έχει σχέσεις μαζί τους. “Τους γνώρισα από το κόμμα. Σε εκδηλώσεις” απάντησε η κα Σεμερτζίδου.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: Συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος…

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: Παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: Μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος;

Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλετε τα 30 οχήματα πόρσε και φεράρι;

Σεμερτζίδου: Όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: Όχι

Σε άλλο σημείο η κα Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της κ. Σεμερτζίδου με τη μάρτυρα να διαψεύδει την κατάσχεση και να λέει για δέσμευση.

Κωνσταντοπούλου: Τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν

Σεμερτζίδου: Όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση

Κωνσταντοπούλου: Οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί

Σεμερτζίδου: Δεν ισχύει αυτό που λέτε

Κωνσταντοπούλου: Πόσα χρήματα έχετε “φάει”

Σεμερτζίδου: Τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…

Κωνσταντοπούλου: Τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδων

Σεμερτζίδου: Από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ

Κωνσταντοπούλου: Τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών

Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε

Νικολακόπουλος: Ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πως λειτουργείτε κα Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη

Νικολακόπουλος: Ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Η ένταση κορυφώθηκε όταν άνοιξε το ζήτημα της διαγραφής της κ. Σεμερτζίδου από τη Νέα Δημοκρατία. Η κα Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι δεν είχε ενημέρωση πως έχει διαγραφεί με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι δεν έχει διαγραφεί. Ο κ. Λαζαρίδης της Ν.Δ κατέθεσε το έγγραφο με την απόφαση της Ν.Δ και ημερομηνία 5/8/2025 ωστόσο η ένταση ήταν τέτοια που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης.

