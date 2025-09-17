Βουλή: Απόσυρση της διάταξης που αφορά στη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος - Real.gr

Tην απόσυρση της διάταξης που αφορά στη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ, ζήτησε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Με τη διάταξη έχει διαφωνήσει και η αντιπολίτευση.

«Η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή. Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ, για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί σε ζητήματα, όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ, η πόλη να απουσιάζει. Ίσως η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μια λύση. Ίσως η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη. Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας.

Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο. Συζητείστε με τους φορείς.

Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη.

Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία»