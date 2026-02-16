Quantcast
Βουλή: «Αρμόδιο το Υπουργείο Πολιτισμού» για τις φωτογραφίες εκτελέσεων στην Καισαριανή – Αίτημα εξουσιοδότησης από Κακλαμάνη για έλεγχο γνησιότητας - Real.gr
12:30, 16/02/2026
  • Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προχώρησε σε διευκρινίσεις για την υπόθεση των ιστορικών φωτογραφιών από εκτελέσεις στην Καισαριανή, ξεκαθαρίζοντας πως αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι υπήρξε παρεξήγηση ως προς τη διαδικασία, καθώς το Ίδρυμα της Βουλής δεν διαθέτει προϋπολογισμό για τέτοιες αγορές, και ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει επίσημη εξουσιοδότηση για θεσμική κίνηση.
  • Η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει έλεγχο γνησιότητας των φωτογραφιών, έρευνα για πιθανή παραβίαση διεθνούς νόμου και προσπάθεια απόκτησης από τη Βουλή, εφόσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.
Σε διευκρινίσεις για την υπόθεση των ιστορικών φωτογραφιών από εκτελέσεις αντιστασιακών στην Καισαριανή, οι οποίες εμφανίστηκαν προς πώληση στο eBay, προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλή των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι η Βουλή «δεν έχει καμία δουλειά» ως προς την αρχική διαχείριση της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αναφερόμενος στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι υπήρξε παρεξήγηση ως προς τη διαδικασία:

  • Το Ίδρυμα της Βουλής δεν διαθέτει προϋπολογισμό για τέτοιες αγορές
  • Η ίδια η Βουλή διαθέτει σχετικό προϋπολογισμό
  • Αντίστοιχη —και «σωστή» όπως τη χαρακτήρισε— επιστολή απέστειλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Ζητά εξουσιοδότηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων

Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα ζητήσει επίσημη εξουσιοδότηση ώστε να κινηθεί θεσμικά σε τρία στάδια:

  1. Έλεγχος γνησιότητας των φωτογραφιών
  2. Έρευνα για πιθανή παραβίαση διεθνούς νόμου, που απαγορεύει τη διακίνηση τεκμηρίων πολέμου σε εμπορικές πλατφόρμες
  3. Προσπάθεια απόκτησης από τη Βουλή, εφόσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα

Όπως σημείωσε, μόνο μετά τον έλεγχο αυτών των παραμέτρων θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να κινηθεί για την αγορά τους.

