Βουλή – Δ. Καιρίδης προς Ν. Ανδρουλάκη: Ο λαός, θέλει να αφήσουμε την Εξεταστική να λειτουργήσει - Real.gr

Βουλή – Δ. Καιρίδης προς Ν. Ανδρουλάκη: Ο λαός, θέλει να αφήσουμε την Εξεταστική να λειτουργήσει

19:09, 08/10/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Καρφιά» στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρεί στην επιλεκτική παραπομπή των λεγομένων των μαρτύρων, έριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και κατηγόρησε ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι, κατά την ομιλία του, προχώρησε “στην αθλιότητα” να παρουσιάσει αποσπασματικά κομμάτια της κατάθεσης μάρτυρα.

Ο κ. Καιρίδης, είπε ότι “μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός” και στο όνομα του κύρους του πολιτικού κόσμου, δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία πήρε τη μυστική δικογραφία των Τεμπών παρανόμως κατά την προδικασία και την δημοσίευσε για να παραπλανά την κοινή γνώμη και να φέρνει την ελληνική κοινωνία στα κάγκελα με τα ξυλόλια και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια.

“Ο κ. Βάρρας είπε πολλά, είπε κι αυτά και τα αντίθετά τους. Οι πονηροί που μας ακούνε ωφελούνται από ενδεχόμενο δικό μας κλωτσοσκούφι. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να αφήσουμε την Εξεταστική να δουλέψει και για να δουλέψει θα πρέπει να περιμένουμε το σύνολο και να καταλήξουμε σε από κοινού πόρισμα αν είναι δυνατόν προκειμένου να αναστηλώσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος έναντι της ελληνικής κοινωνίας” τόνισε ο κ. Καιρίδης.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, απάντησε επίσης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα όσα ανέφερε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με το παράδειγμα της φοιτήτριας – κόρης βουλευτή του Ιταλικού Κοινοβουλίου, της Σιμόνα Φλάβια Μαλπέτσι, που επέλεξε να σπουδάσει στο αγγλόφωνο πρόγραμμα της ΑΣΟΕ, επισημαίνοντας πως το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο απελευθερώθηκε από τις αγκυλώσεις με τις οποίες το μπλοκάραμε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Όπως προσέθεσε ο κ. Καιρίδης, μπορεί πλέον να παρέχει ανταγωνιστικά προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για ξένους φοιτητές, ώστε να γίνουν κέντρα αριστείας που να προσεγγίζουν παιδιά από όλο τον κόσμο. “Τα πανεπιστήμιά μας προχωρούν με αιχμή του δόρατος το δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως επιχειρήθηκε μια άθλια υποτίμηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όλα τα τελευταία χρόνια. Τα τρία από τα τέσσερα κολλέγια που αναγνωρίστηκαν ως πανεπιστήμια (το DEEREE, το CITY και το Αμερικανικό Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης) έχουν προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με αξιοζήλευτες επιδόσεις και υψηλού κύρους εκπαιδευτικούς που εσείς εξευτελίζετε. Για να προστατεύσετε ποιόν και ποιά συμφέροντα; Το να έρχεστε και να υποτιμάται αυτή την προσπάθεια είναι εκτός πραγματικότητας”, είπε προς τον κ. Ανδρουλάκη.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης έκανε πολύ καλή δουλειά και έκοψε από τα ιδιωτικά ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια και σημείωσε ότι είναι η πρώτη φάση ενός πολύ φιλόδοξου εγχειρήματος, το οποίο η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει “για να φύγουμε από τη μιζέρια”. “Και το λέω ως λειτουργός του δημόσιου πανεπιστημίου 25 χρόνια και περήφανος γι αυτό” προσέθεσε.

Τέλος ο κ. Καιρίδης είπε ότι είναι “θετικό αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, με όλες τις αμφιταλαντεύσεις το ότι έρχεται και δηλώνει “ναι” στο μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. “Σας καλωσορίζω με καθυστέρηση τριών δεκαετιών στο πάγιο αίτημα της ΝΔ και της κοινωνίας” είπε προς την πτέρυγα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρότεινε να κάνει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16 για να πάρει 180 ψήφους ώστε να προχωρήσει η αναθεώρησή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

