Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση λόγω λιποθυμικού επεισοδίου βουλευτού της Ελληνικής Λύσης  - Real.gr

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η ξαφνική αδιαθεσία της εισηγήτριας της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασιου οδήγησε στην εσπευσμένη διακοπή της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής όπου για δεύτερη μέρα συζητείται το εργασιακό νομοσχέδιο. Μετά από 13 ώρες συνεδρίασης η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης ολοκλήρωσε με δυσκολία την ομιλία της και λίγα λεπτά αργότερα λιποθύμησε.

Στο βήμα ήταν εκείνη την ώρα ο Δημήτρης Τζανακοπουλος ο οποίος βλέποντας τη συνάδελφό του να καταρρέει είπε «ωχ» και διέκοψε την ομιλία του. Στην αίθουσα μπήκαν αμέσως οι ιατροί της Βουλής και επανέφεραν την κα Αθανασίου η οποία γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσεις της. Η συνεδρίαση διακόπηκε οριστικά για αύριο το πρωί.