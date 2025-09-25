Βουλή- Έγκριση Συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra - Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία - Real.gr

Αθ. Δαβάκης: Ενισχύεται ο στόλος τόσο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» από την Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε επί της Αρχής από τη ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου και επί των άρθρων του, τόνισε ότι με τις φρεγάτες Belharra και την αναβάθμισή τους «ενισχύεται ο στόλος τόσο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι « από την αυστηρή άμυνα περνάμε ξεκάθαρα και σε επιθετικές δυνατότητες». Για την τιμή της απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας υποστήριξε πως «αυτή έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο για την βασική της διαμόρφωση σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, η διαφορά στην τιμή της οφείλεται στην ναυπηγική αλλαγή που υφίστατο από Belharra επιπέδου Standard 2 σε επίπεδο Standard 2++» . Κάλεσε τα κόμματα στις αξιολογήσεις του κόστους που κάνουν να συνεκτιμούν τις τροποποίησεις ενός εν εξελίξει ναυπηγικού προγράμματος, την διεθνή συγκυρία που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά αμυντικού υλικού την περίοδο που διεξήχθη η διαπραγμάτευση, αλλά και τις τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων.

Στο γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις φρεγάτες, ο κ. Διαβάκης εξήγησε ότι «οι επιχειρήσεις θαλασσίου και εναερίου ελέγχου για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σε απόσταση από τις ακτές μας απαιτούν επιτόπια παρουσία σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πλούσιο σε απειλές και παρεμβολές παράλληλα με την δυνατότητα προβολής πυρός σε μεγάλο ύψος, μεγάλη απόσταση και πέρα από τον ορίζοντα» όπως είναι οι φρεγάτες αυτές για τέτοιες αποστολές.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ιστορικό» σημειώνοντας την συμβολή που θα έχει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά 25% σε κεντρικούς τομείς της κατασκευής αλλά και την μακροχρόνια και μελλοντική εμπλοκή της σε εργασίες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

