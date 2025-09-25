Quantcast
Βουλή- Έγκριση Συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra - Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία - Real.gr
real player

Βουλή- Έγκριση Συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra – Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία

23:30, 25/09/2025
Βουλή- Έγκριση Συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra – Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία

Αθ. Δαβάκης: Ενισχύεται ο στόλος τόσο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» από την Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε επί της Αρχής από τη ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου και επί των άρθρων του, τόνισε ότι με τις φρεγάτες Belharra και την αναβάθμισή τους «ενισχύεται ο στόλος τόσο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι « από την αυστηρή άμυνα περνάμε ξεκάθαρα και σε επιθετικές δυνατότητες». Για την τιμή της απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας υποστήριξε πως «αυτή έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο για την βασική της διαμόρφωση σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, η διαφορά στην τιμή της οφείλεται στην ναυπηγική αλλαγή που υφίστατο από Belharra επιπέδου Standard 2 σε επίπεδο Standard 2++» . Κάλεσε τα κόμματα στις αξιολογήσεις του κόστους που κάνουν να συνεκτιμούν τις τροποποίησεις ενός εν εξελίξει ναυπηγικού προγράμματος, την διεθνή συγκυρία που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά αμυντικού υλικού την περίοδο που διεξήχθη η διαπραγμάτευση, αλλά και τις τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων.

Στο γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις φρεγάτες, ο κ. Διαβάκης εξήγησε ότι «οι επιχειρήσεις θαλασσίου και εναερίου ελέγχου για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σε απόσταση από τις ακτές μας απαιτούν επιτόπια παρουσία σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πλούσιο σε απειλές και παρεμβολές παράλληλα με την δυνατότητα προβολής πυρός σε μεγάλο ύψος, μεγάλη απόσταση και πέρα από τον ορίζοντα» όπως είναι οι φρεγάτες αυτές για τέτοιες αποστολές.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ιστορικό» σημειώνοντας την συμβολή που θα έχει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά 25% σε κεντρικούς τομείς της κατασκευής αλλά και την μακροχρόνια και μελλοντική εμπλοκή της σε εργασίες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved