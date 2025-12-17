Βουλή: Ένταση όταν βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε στον Μυλωνάκη ότι άκουγε τηλέφωνα - «Μετρήστε τα λόγια σας» - Real.gr

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στα ύψη ανέβηκε η ένταση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής όταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας απευθυνόμενος στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη του είπε ότι «άκουγε τηλέφωνα». Ο κ. Μυλωνάκης αντέδρασε έντονα φωνάζοντας: «Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα κύριε;»

Στο σημείο εκείνο παρενέβη η κα Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν και η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα να διακόπτει τη συνεδρίαση.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε;