Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για τα Ίμια - Real.gr

Μ. Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία να μιλά για γκρίζες ζώνες

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αφορμή τα Ίμια, καθώς οι αναφορές του Μακάριου Λαζαρίδη πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ προκαλώντας την απάντηση του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη. «Δώσατε την ευκαιρία στην Τουρκία, ως ΠΑΣΟΚ, να μιλά για γκρίζες ζώνες και στη συνέχεια να χτίσει αφηγήματα όπως οι “γαλάζιες πατρίδες”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε τέθηκαν για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση ελληνικά νησιά μετά τη Μεταπολίτευση.

Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Θ.Πάγκαλου για τη σημαία λέγοντας: «ο Πάγκαλος έλεγε για τη σημαία “δεν πειράζει, ας την πάρει ο αέρας. Σήμερα η χώρα εξοπλίζεται και δεν αφήνει τέτοια περιθώρια». Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Λαζαρίδης καταλόγισε βαριές ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της κρίσης υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βαρύτατες ευθύνες για όσα συνέβησαν τη μοιραία νυχτα στα Ίμια: “Οδηγήσατε τη χώρα σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Οδηγήσατε τρεις ήρωες πιλότους στον θάνατο, γιατί δεν δώσατε κανόνες εμπλοκής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όταν ρωτήθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τι σημαίνουν οι κανόνες εμπλοκής, ο Σημίτης δεν έδωσε απάντηση. Η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχθηκε τις γκρίζες ζώνες», τόνισε όμως ότι «η διαχείριση της κρίσης των Ιμίων από το ΠΑΣΟΚ έδωσε στην Τουρκία το άλλοθι για να τις επικαλείται.Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ του Σημίτη».

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη ο οποίος του ζήτησε να ανακαλέσει ενώ λίγη ώρα αργότερα από την Ολομέλεια ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν τις δηλώσεις Λαζαρίδη. “Όλα έχουν όριο. Όριο είναι τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του λαού. Είναι επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα οι δηλώσεις Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας λέγοντας ότι υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο και με αυτό τον τρόπο να αναπαράξει τη ρητορική της Τουρκίας για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο. Αφήστε τα επικίνδυνα παιχνίδια” είπε ο Ν.Ανδρουλάκης.