Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε» - Real.gr

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

17:03, 16/12/2025
Χτύπησε κόκκινο η ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά την ομιλία του γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος είχε φραστική διένεξη με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τράμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις όπως επίσης να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή να τοποθετηθούν και κάποια κόμματα που δεν βγάζουν άχνα  και δεν έχουν θέση γι αυτά τα ζητήματα όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ή άλλα που από την μια καλλιεργούν τον εθνικισμό και από την άλλη διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τράμπ στην Ελλάδα» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Λέτε ψέματα» άρχισε να φωνάζει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να παρεμβαίνει λέγοντας στην κα Κωνσταντοπούλου ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει. «Την ώρα που μιλάει πολιτικός αρχηγός. Αν δεν μπορείτε να αντέξετε, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα» είπε. Η κα Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να λέει: «Αυτή είναι η κ. Κωνσταντοπούλου! Αυτή είστε!
Μη γίνεστε και σεις μέρος του αδιεξόδου. Αυτή είστε!» .

