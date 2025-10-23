Βουλή-Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαβίβαση στον εισαγγελέα της κατάθεσης Τυχεροπούλου ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Real.gr

«Όλα θα διαβιβαστούν», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Εξεταστικής, Αν. Νικολακόπουλος.

Αίτημα, να διαβιβαστούν στην εισαγγελία, τα πρακτικά της σημερινής κατάθεσης της υπαλλήλου και πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης ‘Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν-βάσει των άρθρων 38 και 39 του κώδικα ποινικής δικονομίας- τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, επειδή απειλείται η ζωή της.

«Η μάρτυρας διατύπωσε φόβους για τη ζωή της. Από την κατάθεση της και όλα όσα ανέφερε για απειλές που έχει δεχθεί για τη ζωή της προκύπτει ότι είναι στόχος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος , απάντησε όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και όλα θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.