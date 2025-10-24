Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας - Real.gr

Ένα ακόμα επεισόδιο στο σήριαλ των κοινοβουλευτικών καυγάδων τους έδωσαν Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Όλα έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με τον καυγά των δύο να αρχίζει από τη δικαστική τους διαμάχη και να καταλήγει στον “Φραπέ” και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση άρχισε να κορυφώνεται όταν ο κ. Γεωργιάδης προκάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ξαναζητήσει αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ε τότε να τον αλλάξετε

ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται

Λίγη ώρα αργότερα οι δύο άνδρες διασταύρωσαν ξανά τα ξίφη τους για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Απαντώντας στην κυρία Τζούφη της Νέας Αριστεράς η οποία υποστήριξε ότι επί Γεωργιάδη εκτοξεύθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να μη βλέπει τα απόλυτα ποσά αλλά το ποσοστό επί του ΑΕΠ λέγοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ υψηλότερο. “Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι” είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ.Πολάκης φώναξε ότι πλουσιότερος έγινε μόνο ο «Φραπές» και κάπου εκεί η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.

(φωνές)

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Όπως μάλιστα δεσμεύθηκε από βήματος της Βουλής ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε τους σχετικούς πίνακες σε ανάρτησή του στο Χ γράφοντας ότι με τον κ. Πολάκη είναι αδύνατον να συνεννοηθεί καθώς δεν μιλούν την ίδια γλώσσα.