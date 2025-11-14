Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες» - Real.gr

Σε μια έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα την ακρίβεια και το κόστος ζωής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει «μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία» και ότι προστατεύει τα ολιγοπώλια και την αισχροκέρδεια.

Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα της ακρίβειας ως την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά χαρακτήρισε την κριτική της αντιπολίτευσης «καταστροφολογία» και «παραπλανητική». Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της παρά τις παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε πως η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων και απέρριψε την κριτική με τη φράση: «Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ».

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Έχει αγανακτήσει μαζί σας γιατί όλο ανακοινώνετε μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία, που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα των πολιτών να δυσκολεύει», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας στη Βουλή την επίκαιρη ερώτησή του για την ακρίβεια προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης κατά 34% κυρίως στα τρόφιμα και την αδυναμία των μισών οικογενειών να κάνουν διακοπές, τις δυσκολίες του μικρομεσαίου επιχειρηματία που πνίγεται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας και των αγροτών για το κόστος παραγωγής. «Η προπαγάνδα σας συγκρούεται καθημερινά με την πραγματικότητα. Όσα λεφτά και να μοιράζετε στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες», πρόσθεσε.

Επιχείρησε, δε, να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, μιλώντας για ψέματα, εκ μέρους της, προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια, συμπληρώνοντας ότι ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον λαό αυτοπεποίθηση, προοπτική κι αξιοπρέπεια που θα κερδίσει τον φόβο και την ανασφάλεια», σημείωσε.

Ασκώντας αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την κάλεσε να μην πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους τρείς μήνες όταν επί 21 μήνες ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εικόνα του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται -με ελάχιστα διαλείμματα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υποστήριξε καταθέτοντας στα πρακτικά και σχετικό πίνακα. «Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων που εσείς αφήσατε στο απυρόβλητο. Τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, υγεία, μεταφορές», παρατήρησε και χαρακτήρισε έωλο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση». «Δηλαδή η ακρίβεια, κατά την κυβέρνηση, είναι σημάδι επιτυχίας. Μπράβο σας. Το είπε κυνικά και ο πρωθυπουργός: ‘Όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει”», επεσήμανε.

«Το 62% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι “μόλις που τα βγάζουν πέρα”, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση γιατί οι πολίτες τρώνε από τα έτοιμα. Ενώ τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν, η κυβέρνηση πετά χαρταετό», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για να υπογραμμίσει: «Εσείς μιλούσατε για “πληθωρισμό της απληστίας” και περιμέναμε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ αλλά αντί να συγκρουστείτε, τους χαϊδεύετε και τους προστατεύετε».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για μέτρα-παρωδία, «όπως τα χρωματιστά τιμολόγια και οι επιστολές χωρίς αντίκρισμα στις Βρυξέλλες, που έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου». «Οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα, όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα αλλά καλούμπες χαρταετού, να αγοράσετε κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε στο θέμα της ακρίβειας εδώ και έξι χρόνια», πρόσθεσε.

«Οι παλινωδίες αυτές είναι το αποτέλεσμα της πίστης σας ότι η αγορά αυτορυθμίζεται για αυτό δεν βάλατε κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

«Να σας συγχαρώ για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για τους ομιλητές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» και Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», απευθύνθηκε σε κάθε εργαζόμενο, οικογενειάρχη, νέο και συνταξιούχο και είπε ότι το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα. «Απασχολεί όλα τα κράτη και μέλημά μας είναι πως θα το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα, μακριά από τις εντυπώσεις και τα fake news.

«Είναι καλό να επισημάνουμε που βρισκόμαστε σήμερα και να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε το 2019», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως της ελπίδας ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία και ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι η αντίδραση εκείνη τη στιγμή θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης και θα φούντωνε τον πληθωρισμό. Λίγο αργότερα -είπε- ότι ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία και πως τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών.

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που λένε ορισμένοι», επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη και ότι σε υποκατηγορίες ήμαστε χειρότερα. «Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν 40% στα τρόφιμα, στην πατρίδα μας 37%, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια», σημείωσε ενώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα είπε ότι η Ελλάδα είναι στην 4η καλύτερη θέση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

«Είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», πρόσθεσε και ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα είναι στην 18η θέση και με όρους αγοραστικής δύναμης στην 11η θέση.

«Εσείς βαφτίζετε το κρέας, ψάρι. Εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας και να δούμε την καλύτερη αντιμετώπιση με ρεαλιστικούς όρους που σέβονται τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, πάνω από τον πληθωρισμό με ξεχωριστή αναφορά στις αυξήσεις στους ένστολους. Μίλησε επίσης για τις πρώτες αυξήσεις στους συνταξιούχους και είπε πως ο σημαντικός δείκτης είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο παρουσιάζει αύξηση 11%.

«Αναφερθήκατε στις καταθέσεις, εκτός αν δεν βλέπουμε τα ίδια στοιχεία. Η άνοδος των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι 38 δισ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορεί να λέμε ότι τρώμε από τα έτοιμα. Σίγουρα υπάρχουν νοικοκυριά που τρώνε από τα έτοιμα αλλά να δούμε τη συνολική εικόνα. Να σταματήσει κ. Ανδρουλάκη αυτή η καταστροφολογία. Δεν είναι το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδος αυτό που περιγράφετε», πρόσθεσε.

«Οι δυσκολίες που τώρα αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο χώρα που χρεοκόπησε. Εγώ δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας συχνά με στοιχεία αποσπασματικά και ενίοτε παραπλανητικά. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η εφαρμογή e-καταναλωτή. Μιας και αναφερθήκατε στο μοσχάρι, το 80% είναι εισαγόμενο και υπάρχει παγκόσμια έξαρση. Δεν θα την χρεωθεί η κυβέρνηση», επισήμανε.

«Πήγα στη ΔΕΘ και είπα ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να στηρίξει το εισόδημα. Προσδιορίσαμε το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δις ευρώ. Όχι 1,77, όχι 1,78, όχι 2, 3 ή 4 δισ.. Από εκεί και πέρα κανείς κάνει επιλογές για το πώς θα κατανεμηθεί. Δεν μπορεί να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε πρόσθετα που δεν μπορείτε να τα χρηματοδοτήσετε. Να συμφωνήσουμε ότι το ποσό είναι αυτό; Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και της μεσαίας τάξης στην ιστορία», τόνισε και επανέλαβε τα σχετικά μέτρα ένα προς ένα.

«Αναφερθήκατε υποτιμητικά στις μειώσεις στα προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή. Μιλούσαμε εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της αγοράς. Η κυβέρνηση θέσπισε ενιαία αρχή και με διαδικασίες εποχής της ηγεσίας που πρέπει να είναι αδιάβλητες και αν είναι εφικτό, με διακομματική συνεννόηση. Για το ιδιωτικό χρέος, έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Τα κόκκινα δάνεια από τα 92 δισ. στα 74 δισ.. Πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθείς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δουλεύει και είναι δίκαιος. Ας μιλήσουμε για τους συνεπείς που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που αναγνωρίζεται ότι είναι καλός», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Πάντα άκουγα από την αντιπολίτευση εικόνας μιας χώρας που περίπου είναι κατεστραμμένη. Αυτή η καταστροφολογία τιμωρήθηκε από τους πολίτες. Δεν είμαι για να ισχυριστώ ότι όλα πάνε καλά. Η ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

Δευτερολογίες Ανδρουλάκη: Όλες οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες

«Όλες οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες », απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό , Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ανταπάντησή του στη Βουλή για την ακρίβεια και τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και οι ελεγκτικές αρχές να επιβάλλουν πραγματικά πρόστιμα. «Πείτε μας ποια και πόσα πρόστιμα έχετε εισπράξει», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντέκρουσε τη αρχική κριτική του πρωθυπουργού πως το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αρκετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. «Ψηφίζουμε μέτρα που θεωρούμε ότι είναι σωστά και προφανώς όταν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι σε σειρά προϊόντων. «Κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε το πάρτι στα μονοπώλια», υπογράμμισε και ζήτησε εξηγήσεις γιατί κατέβηκε η σελίδα του e katanalotis και κατέθεσε τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή.

Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας αφού αγνόησε τις προτάσεις- λύσεις του ΠΑΣΟΚ που βασίστηκαν σε ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ χαρακτήρισε κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκοίων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι επικαλούμενος πρόσφατα στoιχεία της Eurostat όπου η Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι δεύτερη από το τέλος.

Δευτερολογία Μητσοτάκη: Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ

«Η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της, ακόμα και σήμερα, τις επιπτώσεις μιας χρεοκοπίας. Μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία παρατάθηκε αχρείαστα λόγω του τρίτου μνημονίου. Όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα. Και κληθήκαμε από το 2019 με μεγάλη μεθοδικότητα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μιας δεκαετίας. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με τη σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη των οικογενειών και του διαθέσιμου εισοδήματος ως αδιαπραγμάτευτη πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και αυτό το κάνει αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού στη Βουλή.

«Με συνέπεια έχουμε μειώσει 83 φόρους. Είπαμε ότι θα μειώσουμε φόρους και μειώσαμε φόρους. Έχουμε φτάσει την ανεργία από το 18% στο 8%. Και αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για το κόστος ζωής, το οποίο, όπως σας είπα, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, είναι πραγματικό πρόβλημα.

Είναι καλύτερα κάποιος ο οποίος είναι άνεργος και παίρνει το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα παίρνει, ή κάποιος ο οποίος βρίσκει δουλειά, έστω και αν αυτή είναι με τον κατώτατο μισθό; Έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη με πολιτικές οι οποίες απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα» πρόσθεσε.

«Κύριε Ανδρουλάκη σας αντιμετωπίζω ως ένα σύγχρονο πολιτικό και ως έναν πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο σέβομαι. Ας αφήσουμε πια αυτό το λεξιλόγιο, ανήκει στον 20ο αιώνα, είναι 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπατε ότι οι αυξήσεις μπορεί να είναι έως 2 ευρώ την ημέρα. Κάνω ένα απλό υπολογισμό: 720 ευρώ τον χρόνο. Έχετε εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση για το πως μπορεί να δαπανηθεί ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο αυτή η κυβέρνηση με μεγάλο κόπο εξασφάλισε;» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε, δε, ότι σήμερα στην Ευρώπη, οι πιο πολλές κυβερνήσεις αναγκάζονται να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, διότι, όπως ανέφερε, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.

«Οι αγορές αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ασκεί μεγάλη πίεση και καταφεύγουν είτε σε μειώσεις δαπανών είτε σε αυξήσεις φόρου. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Και αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ακούω συνέχεια για τα περιβόητα “υπερπλεονάσματα”. Μα δεν ξέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα και σήμερα ακόμα έχει ένα χρέος το οποίο είναι πολύ υψηλό; Βεβαίως και αποκλιμακώνεται. Με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει μια υποχρέωση η Ελλάδα; Δεν έχουμε μια υποχρέωση επάνω στην επόμενη γενιά να μειώσουμε κι άλλο το χρέος; Πώς θα το κάνουμε αυτό, εάν δεν παράγουμε πλεονάσματα; Και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το επιβάλλει η στοιχειώδης ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Παράγουμε, λοιπόν, πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό μέρισμα προς διανομή. Και παίρνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα το διανύουμε. Θα σας το ξαναπώ: δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να ανακοινώνετε και άλλα τόσα πολλά περισσότερα πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό από πού αυτά θα προέλθουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά. Τα πληρώσαμε. Τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός αφού είπε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ πρόσθεσε: «Στα νησιά ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε το ΦΠΑ, στο Ανατολικό Αιγαίο, ήταν πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Διότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά εκείνα τα οποία είχαν προσφυγικές υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο να λέμε ότι η Χίος έχει μειωμένο ΦΠΑ και δεν έχουν τα Ψαρά ή έχει η Λέσβος και δεν έχει η Λήμνος. Γι’ αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά. Και θέλω να τονίσω ότι χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Αλλά επίσης επειδή έχουμε δοκιμάσει και τις μειώσεις ΦΠΑ σε προϊόντα όπως ο καφές, η εμπειρία μας λέει – όχι μόνο η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή – ότι τελικά οι μειώσεις ΦΠΑ κατά κανόνα δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής. Τις καρπώνεται ο έμπορος. Μπορεί να είναι και αυτή μια πολιτική επιλογή. Θέλουμε να στηρίξουμε τη μεταποίηση, τους εμπόρους. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτή την επιλογή».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε:

«Μακάρι να ήταν κολλημένη η βελόνα, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πάει προς τη λάθος κατεύθυνση για εσάς, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε ένα λόγο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος, είναι παραπλανητικός και παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι δικό σας ζήτημα, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να εφαρμόζει πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Τους κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια και τους λέμε ότι ναι, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και όλοι θα έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη την οποία δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση» κατέληξε ο πρωθυπουργός.



