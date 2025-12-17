Βουλή: Κόντρα ΝΔ - Κωνσταντοπούλου έπειτα από δικογραφία κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας - Real.gr

ΝΔ: Η κα Κωνσταντοπούλου δεν βρήκε λέξη για τη φερόμενη εμπλοκή της σε ΜΚΟ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εξελίχθηκε η συζήτηση αιτήματος άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου έπειτα από μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το εισαγγελικό αίτημα για άρση ασυλίας διαβιβάστηκε στην Βουλή μετά από μήνυση που υπέβαλλε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για εξύβριση. Η ενάγουσα υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας και διεκδικεί δεδουλευμένα.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η κα Πολύζου συνδέεται με κυβερνητικά στελέχη. Τόνισε δε ότι υπήρξαν πληρωμές προς την ΙΚΕ της κυρίας Πολύζου, την οποία χαρακτήρισε φάντασμα. Κι ενώ τα χρήματα έχουν καταβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι “ερευνούμε πως εισέπραξε αυτά τα χρήματα που ανέρχονται σε 40.000 ευρώ σε 5 μήνες. “Ενθυλάκωσε ποσά από εταιρεία υπό επιλήψιμο καθεστώς” τόνισε.

Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σχολίασαν: “προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις”.

Απο την ΚΟ της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης ανέφερε “αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο”.