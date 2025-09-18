Quantcast
Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω - Real.gr
real player

Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

09:59, 18/09/2025
Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

Πρόταση για αντίστροφη χρονολογική σειρά στην έρευνα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή από το 2025 και προς τα πίσω αναμένεται να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, η απόφαση ελήφθη κατά την χθεσινή σύσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι μέλη της επιτροπής με το σκεπτικό πως σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία ασχολείται με την περίοδο 2019-2025 η έναρξη της έρευνας της εξεταστικής από το 1998 θα έστελνε λάθος πολιτικά μηνύματα και θα προκαλούσε παραφιλολογία περί απόπειρας συμψηφισμού ή φοβίας.

Σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης στη συνεδρίαση της εξεταστικής η οποία είναι και το πιο πιθανό σενάριο καθώς η ΝΔ διαθέτει την πλειοψηφία θα φέρει την πλήρη ανατροπή στον προγραμματισμό της επιτροπής . Με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται ο πρώτος μάρτυρας να είναι ο εν ενέργεια Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

09:59 18/09
«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

07:38 18/09
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

07:10 18/09
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

08:03 18/09
Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

18:57 17/09
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

07:23 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved