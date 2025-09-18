Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω - Real.gr

Πρόταση για αντίστροφη χρονολογική σειρά στην έρευνα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή από το 2025 και προς τα πίσω αναμένεται να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, η απόφαση ελήφθη κατά την χθεσινή σύσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι μέλη της επιτροπής με το σκεπτικό πως σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία ασχολείται με την περίοδο 2019-2025 η έναρξη της έρευνας της εξεταστικής από το 1998 θα έστελνε λάθος πολιτικά μηνύματα και θα προκαλούσε παραφιλολογία περί απόπειρας συμψηφισμού ή φοβίας.

Σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης στη συνεδρίαση της εξεταστικής η οποία είναι και το πιο πιθανό σενάριο καθώς η ΝΔ διαθέτει την πλειοψηφία θα φέρει την πλήρη ανατροπή στον προγραμματισμό της επιτροπής . Με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται ο πρώτος μάρτυρας να είναι ο εν ενέργεια Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας .