Βουλή - Μήνυμα ενότητας από τον Αρχιεπίσκοπο: Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τον λαό που παραπαίει - Real.gr

Μήνυμα ενότητας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμος κατά τον αγιασμό για την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε μια κίνηση η οποία δεν συνηθίζεται ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνθηκε επί μακρόν στους βουλευτές λέγοντας: ” Οι συνθήκες που επικρατούν μας καλούν όλους μαζί ενωμένους , να θυμηθούμε την αγάπη και την ενότητα πάνω από όλα ξεπερνώντας τις διαφωνίες μας . Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τον λαό ο οποίος πράγματι υποφέρει και πράγματι χρειάζεται βοήθεια. Εύχομαι δύναμη, υπομονή και καλή επαφή ο ένας με τον άλλον”.

Δείτε εικόνες από τον αγιασμό για την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου: