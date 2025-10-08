Βουλή- Ν. Ανδρουλάκης: Μεγάλο χρέος μου προς τον ελληνικό λαό, να απομακρύνω έναν επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό - Real.gr

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραλλήλισε την κατάσταση με την Εξεταστική και τον «θίασο της ΝΔ» με το θέατρο του παραλόγου και τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο.

Συνολική κριτική στην κυβέρνηση για την παιδεία και εντονότατη επίθεση στον πρωθυπουργό, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, «έναν τομέα στον οποίο έχετε αποτύχει παταγωδώς».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραλλήλισε την κατάσταση με την Εξεταστική και τον «θίασο της ΝΔ» με το θέατρο του παραλόγου και τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, υποστηρίζοντας ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση «είναι παράλογο και πάνω απ’ όλα επικίνδυνο, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε κανένα μέτρο».

Είπε ειδικότερα ότι «μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι γαλάζιοι πρωταγωνιστές, που ρούφηξαν το αίμα των επιδοτήσεων για να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια, που ευθύνονται μαζί με τους υπουργούς τής ΝΔ για ένα πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο, στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους. Συμπαραστάτης σας είναι όλη η διαπλοκή που υποστηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη».

«Προσπαθείτε», είπε, «να πιαστείτε από δήθεν αποκαλύψεις που μόλις απαντάνε οι πρωταγωνιστές τους, βάζετε την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζεστε». «Δεν βλέπω να απαντάτε στις ανακοινώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που προσπαθείτε να λερώσετε και να εξισώσετε με τους απατεώνες της ΝΔ, τους απατεώνες που επέτρεψε ο Βορίδης και ο Αυγενάκης να τρώνε εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα να κινδυνεύει ο πρωτογενής τομέας. Βάζετε τα media να χτυπούν κάτω από τη μέση, βγάζετε δελτία Τύπου τα οποία στηρίζονται στις δήθεν αποκαλύψεις των media που εσείς δίνετε κάτω από το τραπέζι και όταν απαντάει το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά τα θέματα εξαφανίζονται από τον δημόσιο διάλογο».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι περιμένει με χαρά να καλέσει η κυβερνητική πλειοψηφία «τους ανθρώπους αυτούς στην Εξεταστική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι έντιμοι και καθαροί, δεν είναι όπως οι απατεώνες της ΝΔ που δεν φέρνετε στην Εξεταστική ενώ τα ονόματα τους φιγουράρουν στη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Με αφορμή την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους», για να υπογραμμίσει: «έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της ΝΔ, και αυτούς και αυτούς που συγκαλύπτουν, και πάνω απ’ όλα τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, ένα επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό».

Μιλώντας για το «παράλογο» που αποδίδει στην κυβερνητική στάση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι φοβερό, πανηγυρίζατε για αποκαλύψεις που είναι εις βάρος σας». «Τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Ότι ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή; Ο κ. Μυλωνάκης την ημέρα που γιόρταζε ο κ. Βορίδης τα γενέθλια της παραγραφής, κοινοποίησε ενημερωτικό σημείωμα που παρέλαβε ο στενός πυρήνας του Μαξίμου, κι αυτοί μας έλεγαν ότι δεν ξέρει ο πρωθυπουργός. Επίσης σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα, ο κ. Βάρρας ενημέρωνε το Μαξίμου ότι ο κ. Βορίδης τον κυνήγησε γιατί “ξεκάρφωνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Αυτόν τον άνθρωπο και τον κ. Αυγενάκη δεν επιτρέπετε εσείς να ελέγξει η Δικαιοσύνη» είπε. Όλα αυτά τα χαρακτήρισε «ντροπιαστικά» για την ελληνική Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, «όπως επίσης είναι ντροπιαστικό να ακούμε ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Στρατάκος, κολλητός του κ. Βορίδη, πίεζε τον Βάρρα να μην ελεγχθεί η σύζυγος του “Φραπέ”». «Πανηγυρίζατε που ο κ. Βάρρας εξήγησε ότι το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη στο υπηρεσιακό έγγραφο, ισοδυναμεί με τη συμφωνία του στην παράνομη κατανομή του εθνικού αποθέματος και άρα των παράνομων επιδοτήσεων», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η κυβέρνηση είναι «τόσο εξοικειωμένοι με τη διαφθορά» που «φτάσατε στο σημείο μετά τη συνέντευξη της κυρίας Κοβέσι και εκεί να πανηγυρίζετε γιατί σας είπε ότι είστε διεφθαρμένοι αλλά και ότι κι αλλού είναι διεφθαρμένοι. Είπε όμως και κάτι άλλο, ότι εκεί επιτρέπουν στη Δικαιοσύνη να τους ελέγξει». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το «παίζετε μεταρρυθμιστές» και ότι θέλει συναινέσεις για να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, «αλλά μέχρι τότε εσείς οι μεταρρυθμιστές το χρησιμοποιείτε για να καλύψετε Βορίδη, Αυγενάκη, Καραμανλή».

Με αφορμή και την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, που «χρειάστηκαν 23 μέρες, ένα μακρύ χρονικό διάστημα όπου ένας πατέρας υποβαλλόταν σε μια σωματική και ψυχολογική εξουθένωση, μέχρι να γίνουν δεκτά τα νόμιμα αιτήματα του», ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «αντί να επικρατήσει η νηφαλιότητα, η κοινή λογική και η στοιχειώδης ενσυναίσθηση, παρακολουθήσαμε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων μελών τής κυβέρνησης που έριχναν νερό στον μύλο του διχασμού και της πόλωσης».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στρώνει το χαλί στο δηλητήριο του διχασμού και της τοξικότητας και υπογράμμισε ότι «ο μεγαλύτερος αγώνας για να φύγετε από την κυβέρνηση είναι η πολιτική ηθική μάχη» και να έρθει μία κυβέρνηση «που θα οικοδομήσει ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, σχέση εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στη συνέπεια, την αξιοκρατία, την διαφάνεια, αρχές που ποδοπατήθηκαν από εσάς και τους προηγούμενους».

Είπε ότι «ο πολίτης θέλει μία ηθική διακυβέρνηση που θα τον προστατεύει το κοινωνικό κράτος, μία κυβέρνηση που θα σέβεται τους φόρους του και θα έχει μία Δικαιοσύνη στο πλευρό του ανεξάρτητη, που θα βλέπει το κράτος να λειτουργεί, να τον υπηρετεί να τον θωρακίζει και όχι να είναι ένα κράτος λάφυρο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη». Σημείωσε ότι δεσμεύεται πως πρώτο χρέος του ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνησης είναι η νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος.

Μιλώντας για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σχολίασε ότι η κυβέρνηση έχει φέρει 7 τροποποιήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα, καθώς η τεχνική εκπαίδευση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και σοβαρές καθυστερήσεις στην κατάρτιση και την πιστοποίηση. Έκανε λόγο για αποτυχημένα μπαλώματα. Είπε ότι τα ΚΕΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) που εξήγγειλε η κυβέρνηση ποτέ δεν λειτούργησαν και ότι «χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να συνδέει τη γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, που να δίνει διεξόδους στους νέους, όχι να τους εγκλωβίζει, που να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, στην οποία η Ελλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ».

Υποστήριξε ότι η Παιδεία στο σύνολο της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιλέγει τον δρόμο της απαξίωσης, της υποχρηματοδότησης και της αλαζονείας». Σημείωσε ότι ενώ η δημόσια Παιδεία φθίνει, οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ακόμα περισσότερα για φροντιστήρια, με τις δαπάνες να έχουν αυξηθεί κατά 36% την τελευταία διετία και τους μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία να έχουν αυξηθεί κατά 16,7% συνολικά, και +51,8% στο νηπιαγωγείο.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει καταντήσει την εκπαίδευση «προϊόν, προνόμιο, εμπόρευμα για όσους μπορούν» και τους εκπαιδευτικούς «ήρωες χωρίς αντίστοιχη αμοιβή», αφού «η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στους μισθούς εκπαιδευτικών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον ΟΟΣΑ». Την κατηγόρησε ότι το σχέδιο της είναι: «αντί να επενδύει στο δημόσιο σχολείο, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και να μειώνει τις ανισότητες, κλείνει σχολεία, απαξιώνει το ολοήμερο σχολείο και προωθεί τη δημιουργία κολλεγίων τρίτης και τέταρτης διαλογής βαφτίζοντας τα ως πανεπιστήμια».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε «υποκρισία» στον κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι παρότι η πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο ανακοινώθηκε από εκείνον μήνες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έσπευσε να το ανακοινώσει από τη ΔΕΘ, «γιατί κάτι πρέπει να πει όταν με τις πολιτικές του αποδομείται η δημόσια παιδεία όλων των βαθμίδων στη χώρα».

Είπε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

– Ολοήμερο σχολείο πλήρες και οργανωμένο, όχι χωρίς στάθμευσης των παιδιών.

– Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο. Οι συνθήκες βίας δεν αντιμετωπίζονται με ένα ψυχολόγο ανά 5-6 σχολεία.

– Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές.

– Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

– Ενίσχυση Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές και επιμόρφωση.

– Ίδρυση ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) για νέους με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με δήμους και περιφέρειες.

– Στήριξη οικογενειών που τα παιδιά τους χρειάζονται ειδικές μορφές στήριξης, μη υποστηριζόμενες από το δημόσιο σχολείο.

Ακόμη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «άφησε χώρο στα ιδιωτικά κολέγια να δημιουργούν “πανεπιστήμια” αμφίβολης ποιότητας, νομιμοποιώντας την εμπορευματοποίηση της γνώσης». Σχολίασε ότι κανένα μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο δεν ήρθε και ότι η κυβέρνηση «εξαπάτησε τον λαό» και πως το μόνο που έκανε είναι να ανωτατοποιήσει τα υφιστάμενα κολέγια. «Και οφείλετε και εξηγήσεις», τόνισε, ρωτώντας: «Ποιος υπέγραψε τις εγγυητικές επιστολές και πλήρωσε τα παράβολα για τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια; Εδώ και 70 μέρες το ΠΑΣΟΚ ζητά να καταθέσετε τα έγγραφα αυτά, και παίζετε κρυφτό. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο που εσείς ψηφίσατε, δεν πρέπει να έχουν πληρωθεί από ιδιώτες αλλά από το μητρικό ίδρυμα. Αλλιώς υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εγκυρότητας της διαδικασίας».

Προσέθεσε ότι η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι «καθαρή»: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση, αλλά πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά με αυστηρούς όρους, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στα δημόσια πανεπιστήμια όπως σε όλη την Ευρώπη».