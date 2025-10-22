Να εμφανιστεί ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή ζητά η αντιπολίτευση - Real.gr

Την εμφάνιση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Ολομέλεια της Βουλής ζήτησε η αντιπολίτευση με τον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει δηκτικά πως μιλάμε για τον Άγνωστο Στρατιώτη χωρίς τον "Άγνωστο Υπουργό".

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πήραν τον λόγο σχολιάζοντας τη χθεσινή απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας και ζήτησαν να εμφανιστεί για να τοποθετηθεί ως αρμόδιος Υπουργός επί της τροπολογίας.

“Πότε θα έρθει ο κ. Δένδιας για να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας. Να έρθει στη Βουλή και να σταματήσει να κρύβεται” είπε ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ. Για σοβαρό ενδοκυβερνητικό ζήτημα μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ενώ η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά πρόσθεσε: “Είναι απαράδεκτο να κρύβεται ο κ. Δένδιας. Να έρθει στη Βουλή και να τοποθετηθεί” .

Απαντώντας σε όλα τα παραπάνω ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι η τροπολογία συνυπογράφεται από επτά Υπουργούς και ότι στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει και οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των οποίων και οι Υπουργοί θα υπερψηφίσουν. “Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πολιτική λογική της τροπολογίας . Προφανώς μόλις γίνει νόμος του Κράτους όλοι όλοι οι Υπουργοί θα πράξουν τα δέοντα και θα την εφαρμόσουν” πρόσθεσε.