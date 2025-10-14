Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του εργασιακού ζητά η Νέα Δημοκρατία - Real.gr

Κεραμέως: Να τοποθετηθείτε για την επέκταση επιδομάτων και την απαγόρευση μείωσης αποδοχών

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε υψηλούς τόνους άρχισε η συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Με τη διάταξη για το 13ωρο εργασίας να βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα καταθέσει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας σε όλα τα άρθρα.

Έχοντας ακούσει τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, το αίτημα για απόσυρση του νομοσχεδίου και το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία σε κάποια άρθρα η κα Κεραμέως ζήτησε τον λόγο και είπε: “Καλοδεχούμενα όλα τα αιτήματα για ονομαστική. Η Ν.Δ θα καταθέσει για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούν και οι 300 επέκταση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, για απαγόρευση μείωσης αποδοχών, για το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο επιδόματος γονικής αδείας, στην επέκταση άδειας μητρότητας στις ανάδοχες μητέρες. Να πάρει θέση κάθε βουλευτής που εκλέγεται και να εξηγήσει στους πολίτες τι ψηφίζει” είπε η κα Κεραμέως.