«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες - Real.gr

Ανάσα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δίνει τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας η διάταξη με την οποία απαγορευόταν η συνυπηρέτηση αν δεν ήταν και οι δυο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι περιορίζεται και πλέον δίνεται δυνατότητα υπό προϋποθέσεις για συνυπηρέτηση στον ίδιο τόπο ακόμα κι αν ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Η τροπολογία αναφέρει μάλιστα ότι η δυνατότητα θα δοθεί ακόμα και σε οικογένειες οι οποίες απέκτησαν τρίτο παιδί ενώ ο/η σύζυγος είχαν ήδη διοριστεί στο δημόσιο.

Από τις διατάξεις για τη δυνατότητα μετάταξης εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή συμβιούντος στους Δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Νήσων, και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:

Συνυπηρέτηση με εργαζόμενο-απασχολούμενο εκτός του δημόσιου τομέα – Προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4440/2016

Στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης, προστίθεται άρθρο 11Β ως εξής:

«Άρθρο 11Β

Συνυπηρέτηση με εργαζόμενο-απασχολούμενο εκτός του δημόσιου τομέα