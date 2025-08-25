«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες - Real.gr

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας η διάταξη με την οποία απαγορευόταν η συνυπηρέτηση αν δεν ήταν και οι δυο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι περιορίζεται και πλέον δίνεται δυνατότητα υπό προϋποθέσεις για συνυπηρέτηση στον ίδιο τόπο ακόμα κι αν ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Η τροπολογία αναφέρει μάλιστα ότι η δυνατότητα θα δοθεί ακόμα και σε οικογένειες οι οποίες απέκτησαν τρίτο παιδί ενώ ο/η σύζυγος είχαν ήδη διοριστεί στο δημόσιο.
Από τις διατάξεις για τη δυνατότητα μετάταξης εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή συμβιούντος στους Δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Νήσων, και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.
Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:
Συνυπηρέτηση με εργαζόμενο-απασχολούμενο εκτός του δημόσιου τομέα – Προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4440/2016
Στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης, προστίθεται άρθρο 11Β ως εξής:
«Άρθρο 11Β
Συνυπηρέτηση με εργαζόμενο-απασχολούμενο εκτός του δημόσιου τομέα
- Υπάλληλοι που μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους αποκτούν τουλάχιστον τρίτο τέκνο ή τρίτεκνοι και πολύτεκνοι υπάλληλοι ήδη κατά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, εφόσον δεν ελήφθη υπόψη η τριτεκνία ή πολυτεκνία ως κριτήριο για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, δύνανται με αίτησή τους και εφόσον δεν υφίσταται άλλο κώλυμα ή δέσμευση, να αποσπαστούν για λόγους συνυπηρέτησης στην ίδια περιοχή, όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος αποδεδειγμένα εργάζεται ή δραστηριοποιείται για δύο (2) έτη τουλάχιστον στην αντίστοιχη περιοχή και εφόσον έχουν κατά τον χρόνο της αίτησης τουλάχιστον τρία (3) ανήλικα τέκνα. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή συμβιούντος στους Δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Νήσων, και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση διενεργείται αποκλειστικά σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ ή β΄ βαθμού, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Για την απόδειξη της εργασίας ή δραστηριοποίησης απαιτούνται:
α) για απασχολούμενο σύζυγο ή συμβιούντα στον ιδιωτικό τομέα, η αναγγελία πρόσληψης ως εργαζόμενου σε επιχείρηση με έδρα στην περιοχή, σε υπηρεσία της οποίας ζητείται η απόσπαση, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», καθώς και βεβαίωση του εργοδότη για την παροχή εργασίας εντός του Δήμου και
β) για αυτοαπασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία σύζυγο ή συμβιούντα, η έναρξη επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με έδρα εντός του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε υπηρεσία των οποίων ζητείται η απόσπαση.
- Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής και του Υπουργού Εσωτερικών.
- Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος. Ειδικά για τους πολύτεκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
- Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Δήμων.
- Οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογήν του παρόντος, δύνανται, προ της λήξης της παράτασης της απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση, εφαρμοζομένου αντιστοίχως του άρθρου 11Α με την επιφύλαξη της παρ. 7.
- Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 παραμένουν στην υπηρεσία στην οποία μετατάσσονται για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης.