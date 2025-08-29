Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ αναμόρφωσης του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων - Real.gr

Με την θετική ψήφο μόνο της πλειοψηφίας της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις που επεκτείνεται η δυνατότητας αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες για την αναπλήρωση εργαζομένων για τον χρόνο απουσίας τους από την υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή παροχής άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Με τις δύο διατάξεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης καθώς και την κύρωση της Προσωρινής Συμφωνίας 2025 για την Υπηρεσία Συγκέντρωσης Αποθήκευσης και Παροχής Ρυθμιζόμενων Ποσοτήτων Νερού μέσω του υδροσυστήματος του ‘Αρδα.