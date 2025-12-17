Βουλή: Ρωμαϊκή αρένα η εξεταστική-Απανωτές ύβρεις και αλληλοκατηγορίες με το προεδρείο αδύναμο να επιβάλλει την τάξη - Real.gr

Ρωμαϊκή αρένα θύμισε απόψε το βράδυ η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με το Προεδρείο της επιτροπής ανήμπορο ή ακόμα και απρόθυμο να επιβάλει την τάξη η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Οι ηθικοί φραγμοί υποχώρησαν με αποτέλεσμα στην κονίστρα της πολιτικής αντιπαράθεσης να χρησιμοποιηθούν οι σύζυγοι και οι γονείς των πολιτικών αντιπάλων σε ένα σκηνικό το οποίο απέπνεε σήψη, δυσωδία και παρακμή.

Κι ενώ το κλίμα ήταν εκρηκτικό από το πρωί η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν κατά την εξέταση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη δικαστή σύζυγό του. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε αναφερθεί στη σύζυγο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη με τον εισηγητή της Ν.Δ Μακάριο Λαζαρίδη να της απαντά για τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Κατά την εξέταση του κ. Σκέρτσου η κα Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι το να συνδέονται με συγγενικό δεσμό α’ βαθμού μέλη της εκτελεστικής εξουσίας με τους δικαστές δεν ενισχύει την αξιοπιστία με τον κ. Σκέρτσο να της απαντά αν έχει πρόβλημα με τη σύζυγό του.

Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ενδεικτικός:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε

Α. Σκέρτσος: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της.Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.

Μ. Λαζαρίδης: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης!

Μ. Λαζαρίδης: Και εσείς σεξίστρια.

Α. Σκέρτσος: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Σε ποιον;

Α. Σκέρτσος: Σε μένα στην σύζυγό μου.

Μ. Λαζαρίδης: Μισεί της γυναίκες.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: όχι βέβαια!

Α. Σκέρτσος: θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί.Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.

Μ. Λαζαρίδης: Ώπα! Ώπα. Να το πάρει πίσω.

Α. Σκέρτσος: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή επιχείρηση. Δεν ισχυεί τίποτα από αυτά.

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.

Λ.Κτιστάκη: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας κα Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι

ΑΝ. Νικολακόπουλος: απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.

Ζ.Κωνσταντοπούλου:Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι τέλους με τον εισηγητή της Ν.Δ Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι οι βουλευτές της Ν.Δ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου και εκείνη να απαντά ότι για κάθε αγωγή που δέχεται θα κάνει τρεις αγωγές στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger το οποίο έγραφε: «Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@α στον τάφο σου». Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει ερωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει με τον εισηγητή της Ν.Δ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν αλλά θα πράξει τα δέοντα.

Η Ν.Σ προχώρησε μάλιστα σε καταγγελία προς τον Πρόεδρο της Βουλής ότι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου τους παρακολουθούν και τους βιντεοσκοπούν έξω από την αίθουσα της επιτροπής.