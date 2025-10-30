Βουλή: Σε εφαρμογή ο «κόφτης» από την επόμενη εβδομάδα - Real.gr

Ψηφίστηκε η τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την εφαρμογή του αποκαλούμενου “κόφτη” ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής εγκρίνοντας τη σχετική πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η νέα εποχή για το Κοινοβούλιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την προσεχή εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα ψηφίστηκαν στον Κανονισμό κάθε ομιλητής θα έχει ανοχή της τάξης του 25% του αρχικώς διατιθέμενου χρόνου του.

Μόλις παρέλθει και αυτή η διάρκεια το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα ενώ και η κάμερα θα στρέφεται στην Ολομέλεια .