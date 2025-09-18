Βουλή: Σύγκρουση Φλωρίδη - Χαρίτση για Γάζα και γενοκτονία των Ποντίων - Real.gr

Φλωρίδης: «Το 2015 δεν αναγνωρίζατε τη Γενοκτονία 353.000 Ποντίων και τώρα μιλάτε για τη Γάζα» - Χαρίτσης: «Είσαι ντροπή για το ελληνικό κράτος»

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στα άκρα οδηγείται για μια ακόμα φορά η σύγκρουση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της αντιπολίτευσης. Αφορμή για το νέο επεισόδιο στάθηκε η αναφορά του Προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση ο οποίος επικαλούμενος τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε αδιανόητη την αναφορά του κ. Μητσοτάκη πως ο όρος γενοκτονία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς.

Ο κ. Φλωρίδης ζήτησε τον λόγο και επιτέθηκε με σφοδρότητα στον κ. Χαρίτση λέγοντας του ότι το 2015 ήταν Υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη ο οποίος αρνήθηκε τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και δεν είπε κουβέντα. “Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων» είπε.

Η αναφορά Φλωρίδη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αλέξη Χαρίτση ο οποίος είπε: “Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Το 2015 λοιπόν σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής”.