Βουλή: Σύγκρουση Λαζαρίδη-Μάντζου για τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ - Real.gr

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η κα Αναστασία Χατζηδάκη, έως πρόσφατα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τις αποκαλύψεις, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σχετικά με το αν η ηγεσία του κόμματος είχε γνώση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας που αποδίδεται στην πρώην γραμματέα Οργανωτικού. Αναφερόμενος μάλιστα στη διαγραφή της κ. Χατζηδάκη, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο: «Αν ξεκινήσετε με διαγραφές στελεχών σας για τα σκάνδαλα βλέπω στο τέλος τον Ν. Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με το σλόγκαν “ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”.»

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Η κα Χατζηδάκη ηταν γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από το 2022 έως το 2025. Ξέρω την δομή των κομμάτων και γνωρίζω ότι ο γραμματέας οργανωτικού είναι δεξί χέρι του εκάστοτε προέδρου. Αποτελεί στενό συνεργάτη και άτομο στον στενό πυρήνα της ηγεσίας. Γνώριζε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης την δράση της στενής του συνεργάτιδας; Πριν από ένα χρόνο γιατί την απομακρύνατε από αυτή την θέση αλλά την ρωτήσατε στο κόμμα; Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»

Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υπενθύμισε παλαιότερες τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες «οι παραιτήσεις αποτελούν ομολογία ενοχής».

Κλιμακώνοντας την κριτική του, σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να μιλά για μια κυβέρνηση σκανδάλων. Όμως η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Όπου υπάρχει σκάνδαλο όλο και κάποιο στέλεχος και συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη είναι εμπλεκόμενος σε αυτό. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ; Το αφήγημα σας δεν είναι πλέον πειστικό. Δεν μπορείτε να καταγγέλετε όταν δικά σας στελέχη είναι στο κάδρο των σκανδάλων. Λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική. Ο λαός που είναι σοφός λέει κάτι απλό: Όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου πέφτεις ο ίδιος μέσα».

Απαντώντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι την ευθύνη διακυβέρνησης τα τελευταία επτά χρόνια φέρει η Νέα Δημοκρατία και όχι το κόμμα του. «Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ όπως έχει και την ευθύνη λογοδοσίας. Κάνετε ένα σόου εντελώς αντίθετο από όσα προβλέπει το τεκμήριο αθωότητας. Εσείς το παραβιάσατε όταν την ίδια ώρα το επικαλείστε για δικούς σας υπουργούς. Έρχεται δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις εξεταστικές επιτροπές για να συγκαλύψετε και μας κάνετε μαθήματα διαφάνειας;» ανέφερε.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Εμείς τι κάναμε; Οτι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι το τέλος της έρευνας».