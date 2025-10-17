Βουλή: Συζήτηση στην ολομέλεια για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με την επίκαιρη επερώτησή του που συζητείται στην ολομέλεια και έχει θέμα τη «μεγαλύτερη κρίση του αγροτικού τομέα που καταρρέει με ευθύνη της κυβέρνησης».

«Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τους παραγωγούς και σε διεθνή απαξίωση τη χώρα. Αντί να έχουμε, στο πλαίσιο μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ύπαιθρο και για τον πρωτογενή τομέα, ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας (λαμβανομένης υπόψη της κλιματικής και επισιτιστικής κρίσης και του φαινομένου της λειψυδρίας) και ολοκληρωμένα προγράμματα για την κτηνοτροφία, τη βιολογική γεωργία, τη μελισσοκομία, κ.ο.κ., έχουμε κατάρρευση σε ενισχύσεις, βιολογικά, διακοπή πληρωμών, μη αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, ιδιωτικοποίηση άρδευσης, απαξίωση συνεταιρισμών και ελλιπή τυποποίηση», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επίκαιρη επερώτηση.

Στο πνεύμα αυτό, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο πρώτος που ανέβηκε στο βήμα σήμερα, προκειμένου να αναπτύξει το θέμα της επίκαιρης επερώτησης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, του κόστους παραγωγής, το ταμείο μικροπιστώσεων για αγροεφόδια, που «αγνοείται» ενώ θα μπορούσε να είναι εργαλείο για τους αγρότες, τη διαφορά των τιμών, από το χωράφι στο ράφι, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αντί για πλήρη μηχανισμό καταγραφής του κόστους για όλη την αλυσίδα, την ανασφάλεια των αγροτών που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την καλλιεργητική περίοδο και είναι αντιμέτωποι και με χρέη.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στο αγροτικό ρεύμα και ασφαλώς στο πολύ επίκαιρο ζήτημα της «ευλογιάς» και τη θανάτωση ζώων ακόμη και εκείνων που ανήκουν στις σπάνιες φυλές. Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί η Βουλή για το σύστημα γεωχωρικού εντοπισμού των κτηνοτροφικών μονάδων, τους απολλυμαντικούς σταθμούς.

Ως μέλος και της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Βασίλης Κόκκαλης αναφέρθηκε στην «παθογένεια», με τα βοσκοτόπια και είπε ότι από την εξεταστική προκύπτει ότι το 2019, αφού η Ελλάδα κέρδισε το δικαστήριο για τον δανεισμό OMNIBUS, υπήρχε η μεγάλη χρυσή ευκαιρία να καταργηθεί η τεχνική λύση και να ενσωματωθούν οι επιπλέον εκτάσεις που κέρδισε η χώρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, να ενσωματωθούν στον γεωχωρικό χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κυβέρνηση δεν το έπραξε. «Δεν κάνατε τίποτα και τώρα, όταν θα πάτε να φτιάξετε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, θα δείτε ότι πάνω σε αυτά, στα περισσότερα, θα χτυπάνε φωτοβολταϊκά. Χτυπάνε φωτοβολταϊκά στα δημόσια βοσκοτόπια. Και πώς θα φτιάξετε βοσκοτόπια; Γιατί; Γιατί είχε ανασταλεί το ΠΔ του τότε υπουργού Σ. Φάμελλου, για τη χωροταξία των ΑΠΕ, ΠΔ που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συμπέρασμα: η κυβέρνησή σας βλάπτει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα», είπε ο κ. Κόκκαλης