Βρήκε τη λαλιά του ο Γ.Ξυλούρης και άρχισε να καταθέτει - «Ανοίξτε τα τηλέφωνα να δείτε πόσες φορές με πήρε η Τυχεροπούλου» - Real.gr

Αλλαγή στάσης από τον Γιώργο Ξυλούρη ο οποίος άρχισε να απαντά κανονικά στις ερωτήσεις του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κ.Μπούμπα.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο μάρτυρας έβαλε στο στόχαστρο του τόσο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό για τον οποίον είπε ότι είπε ψέματα αλλά και ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έβαζε ο Σημανδράκος και η Τυχεροπούλου την οποία χαρακτήρισε «δερβέναγα».

Ο Γ.Ξυλούρης ερωτήθηκε για την κατάθεση του Σπ.Λιβανού ο οποίος υποστήριξε ότι ο μάρτυρας είχε πάει στο Υπουργείο και καθύβρισε συνεργάτες του. “Λέει ψέματα. Να με καλέσετε σε κατ’αντιπαράσταση μαζί του. Αυτός με φώναξε στο Υπουργείο και καθίσαμε μιάμιση ώρα και μιλούσαμε. Ανοίξτε το βιβλίο εισόδων στο Υπουργείο να δείτε ποιος μου έβγαλε είσοδο” είπε.

Εν συνεχεία ο Γ.Ξυλούρης αναφέρθηκε με πολλούς υπαινιγμούς κατά του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Ευ. Σημανδράκου αλλά και της υπαλλήλου Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας τον ρώτησε αν πήρε τηλέφωνο την κα Τυχεροπούλου με τον μάρτυρα να απαντά: “Ναι την πήρα. Αφού είχα ραντεβού μία η ώρα μαζί της να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μου λέει είμαι σε επιτροπη και πάρε με μετά . Να ανοίξετε τα τηλέφωνα να βγάλουν πόσες φορές με έχουν πάρει και αυτή και ο Σημανδράκος που με καλούσαν αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ . Ο Σημανδράκος έδινε είσοδο για να μπαίνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μπαμπασίδης μου έδωσε δυο εισόδους, η Τυχεροπούλου 4-5 και τα υπόλοιπα τα έβγαλε ο Σημανδράκος. Τα πως και τα γιατί με καλούσαν θα τα πω εκεί που πρέπει” είπε ενώ είπε ότι η κα Τυχεροπούλου μόλις έγινε διευθύντρια έγινε “δερβέναγας” και τη φοβούνταν όλοι.

Για μια ακόμη φορά αμφισβήτησε το περιεχόμενο των συνομιλιών λέγοντας ότι δεν έχουν γίνει ποτέ.

