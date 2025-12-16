Βρούτσης: Ο ελληνικός αθλητισμός μεγεθύνεται, αυξάνονται οι πόροι για τον αθλητισμό - Real.gr

«Αυξάνονται οι πόροι για τον αθλητισμό. Ο ελληνικός αθλητισμός αυξάνεται και μεγεθύνεται. Η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό αθλητικό εργοτάξιο» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα τον αθλητισμό ανέφερε ότι το 2026 θα υπάρξουν, μετά την αύξηση της φορολογίας του στοιχηματισμού στο 21,21%, επιπλέον έσοδα για τον αθλητισμό, αυξημένα κατά 66%, που θα διατεθούν στα αθλητικά σωματεία, ενώ ποσό θα διατεθεί επίσης στα εθνικά κέντρα αθλητισμού, ώστε οι εθνικές ομάδες, που μέχρι σήμερα πλήρωναν για την προετοιμασία τους, να την κάνουν δωρεάν.

Για τα οικονομικά του αθλητισμού ο κ. Βρούτσης είπε ότι «διαχρονικά όλοι προσπαθούσαμε να τα αυξήσουμε» και η απόφαση το 2022 του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να δυναμώσει οικονομικά τον αθλητισμό μέσα από την φορολόγηση του στοιχηματισμού είχε αποτέλεσμα την χρηματοδότηση του αθλητισμού από τα 250.000.000 ευρώ κατά μέσο όρο σε τετραετή κύκλο, να αυξηθεί κατά 100%. Σήμερα έφτασε στα 500.000.000 ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του αθλητισμού μέσω του προγράμματος e-kouros λέγοντας ότι «αποτελεί την μεγαλύτερη αθλητική μεταρρύθμιση, χάρη στην οποία σήμερα για πρώτη φορά έχουμε την δυνατότητα να ξέρουμε τα πάντα γι’ αυτόν. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει το προνόμιο να έχει ανάλογο εργαλείο». Τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε, θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν «ότι ο ελληνικός αθλητισμός αυξάνεται και μεγεθύνεται και σε επίπεδο αριθμού αθλητών και σε επίπεδο σωματείων».

Για τα αθλητικά έργα, ο κ. Βρούτσης, υπογράμμισε πως «ποτέ άλλοτε στην ιστορία της η Ελλάδα δεν είχε τέτοια ανάπτυξη αθλητικών έργων. Αυτή την στιγμή υλοποιούνται 350 αθλητικά έργα σε όλη την επικράτεια από το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Αθλητισμού. Η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό αθλητικό εργοτάξιο».

Ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε τα κόμματα που υπερψήφισαν τα τέσσερα νομοσχέδια για τον αθλητισμό που έφερε στην Βουλή. Λέγοντας πως τα μέτρα για την πάταξη της βίας στους αθλητικούς χώρους πέτυχαν και από 11 φορές που έκλεισαν γήπεδα το 2024, το 2025 έκλεισαν μια φορά, κάτι που δείχνει «τεράστια αλλαγή και μια μεγάλη συμμόρφωση των φιλάθλων, των ΠΑΕ και των ΚΑΕ που συνέβαλαν σε αυτό, γιατί κατάλαβαν πως η βία δεν συμφέρει κανέναν». Το ψηφιακό εισιτήριο, συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός, δύο χρόνια μετά διαψεύσθηκαν όσοι έλεγαν ότι δεν θα πετύχει, σήμερα, στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχουν εκδοθεί πάνω 2.500.000 ψηφιακά εισιτήρια «και δεν υπάρχει κανένα παράπονο και όποιος εισέρχεται στο γήπεδο ξέρουμε τα στοιχεία του».

Αναφερόμενος στην διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του ετήσιου προϋπολογισμού του Κράτους και μιλώντας σε προσωπικό τόνο, ο κ. Βρούτσης είπε πως αυτός είναι ο 18ος στην σειρά που μετέχει στην συζήτησή του την Βουλή και «αυτός ο προϋπολογισμός, με όσα καταγράφει κομίζει για κάθε Έλληνα, μετά τα όσα περάσαμε, ικανοποίηση, ασφάλεια, σιγουριά, σταθερότητα. Τα πιο σημαντικά πράγματα για έναν λαό που βασανίστηκε και πέρασε τόσο δύσκολα δημοσιονομικά, αναξιοπιστία της χώρας και κινδύνους».

Ο αναπληρωτής υπουργός είπε πως «η Ελλάδα έχει πετύχει να έχει πλέον μοναδική αμυντική θωράκιση, η Ελλάδα έχει αμυντική υπεροχή που δεν είχε ποτέ άλλοτε . Μέσα από τις πολιτικές της, τις μεταρρυθμίσεις κατάφερε να μειώσει την ανεργία στο 8% από το 27,5% και να αυξήσει την απασχόληση. Έχει καταφέρει να έχει σύγχρονη κοινωνική πολιτική χωρίς συντάξεις μαϊμού και να παίρνουν επιδόματα όσοι τα αξίζουν. Πριν ένα μήνα, καταφέραμε κάτι μοναδικό που ο ιστορικός, είμαι βέβαιο ότι θα το καταγράψει και είναι η ενεργειακή συμφωνία που πετύχαμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα». Είπε ακόμη ότι «η χρηστή, νοικοκυρεμένη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας» αποτυπώνεται στην εκλογή ως προέδρου του Eurogroup του Κυριάκου Πιερρακάκη.