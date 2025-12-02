Ξανθόπουλος στον Realfm 97,8 για αγρότες: «Αισθάνονται ότι οι απατεώνες που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τους στερούν τα δικαιώματά τους» - Real.gr

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Νομίζω ότι συντρέχουν αθροιστικά δυο προϋποθέσεις που λέμε εμείς οι δικηγόροι αφενός μεν οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται να πάρουν και αφετέρου αισθάνονται ότι οι απατεώνες που μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν δημιουργήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις τους στερούν ουσιαστικά από τα δικαιώματά τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με αποτέλεσμα κοντά στα ξερά να καούν και τα χλωρά», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με την τεχνική λύση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υπογράμμισε ότι «η τεχνική λύση ήταν με τη συναίνεση, με τη συμφωνία της Ε.Ε. έτσι ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις στους αγρότες. Υπήρχε όμως ο πολιτικός έλεγχος και δεν ξεφτιλίστηκε το πράγμα. Η Κρήτη να υπερδιπλασιάσει ας πούμε το ζωικό της κεφάλαιο σε δύο χρόνια και σε τρία χρόνια μέσα».

Και συνέχισε: «Η τεχνική λύση είχε ως απαραίτητο στοιχείο τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Δηλαδή ναι μεν έχεις τεχνική λύση αλλά ταυτοχρόνως κάνεις και σχέδια βόσκησης και λες αυτό είναι βοσκότοπος μπορεί να ενταχθεί, αυτό όχι. Ήρθε η ΝΔ το ’19 τα παράτησε όλα και άφησε ζωτικό χώρο στους ‘φραπέδες’ και στους ‘χασάπηδες’ και δείτε το τι γίνεται. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η τεχνική λύση. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μία πολιτική κάλυψη στους απατεώνες για να γίνει για παράδειγμα η Κρήτη μπλε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφερε ότι «είμαστε όμοροι πολιτικοί χώροι και είναι προφανές ότι παρ’ ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί να είναι μόνος του με μία ψήφο διαφορά από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να πείσουμε τον προοδευτικό κόσμο ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει και την ευθύνη του».

