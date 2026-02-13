Ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σταύρος Παπασταύρου - Real.gr

Στη Γερμανία μεταβαίνει, σήμερα Παρασκευή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συμμετάσχει στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ως το κορυφαίο φόρουμ για την πολιτική διεθνούς ασφάλειας, η MSC 2026 θα φιλοξενήσει για άλλη μια χρονιά συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Στη φετινή Διάσκεψη αναμένονται περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς, ειδικοί σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ακαδημαϊκοί και ηγέτες της βιομηχανίας από περισσότερες από 115 χώρες.

O κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τον IMEC, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα την διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Αναμένεται να έχει και επιμέρους κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους του και μέλη εθνικών αντιπροσωπειών.

Διατλαντικές σχέσεις, Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο

Ως «Διάσκεψη υπερθετικού βαθμού» προανήγγειλε τη φετινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο βετεράνος διπλωμάτης πρόεδρός της, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ και έκανε λόγο για συμμετοχή περίπου 60 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και απεσταλμένους από 120 χώρες. Στο επίκεντρο θα τεθούν αναπόφευκτα η κρίση στις διατλαντικές σχέσεις και ένας από τους απόντες, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σπανίως στην ιστορία της Διάσκεψης έχουν τεθεί ταυτόχρονα στο τραπέζι τόσα πολλά θεμελιώδη ερωτήματα: σχετικά με την ασφάλεια της Ευρώπης, την ανθεκτικότητα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης και την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να ενεργεί σε έναν πολύπλοκο και αμφισβητούμενο κόσμο», δήλωσε ο κ. Ίσινγκερ, ο οποίος έχει υπηρετήσει και ως πρέσβης της Γερμανίας στις ΗΠΑ, δίνοντας το στίγμα της φετινής συνάντησης,.

Μετά την περσινή εμφάνιση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς στη Διάσκεψη, με την οποία διαλύθηκαν και οι τελευταίες ψευδαισθήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με τον «μεγάλο – πρώην – αδελφό» τους και στον απόηχο της εξίσου σαφούς τοποθέτησης του προέδρου των ΗΠΑ στο πρόσφατο Φόρουμ του Νταβός, οι διοργανωτές εκτιμούν ότι πιθανότατα δεν έχουν να περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις από την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα ωστόσο με το Δίκτυο RND, οι διοργανωτές ανησυχούν ότι, όπως η περσινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από την βόμβα του κ. Βανς στα θεμέλια της διατλαντικής συνεργασίας και η προηγούμενη από τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι σε ρωσική φυλακή, έτσι η Διάσκεψη του 2026 θα μπορούσε να συμπέσει με ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στη Διάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof του Μονάχου, εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραλάβει εκ μέρους του ουκρανικού λαού το φετινό βραβείο «Έβαλντ φον Κλάιστ». «Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια θα τιμήσει τον γενναίο ουκρανικό λαό, σε αναγνώριση του θάρρους, της θυσίας και της άκαμπτης αποφασιστικότητάς του να υπερασπιστεί την ελευθερία του και την ελευθερία όλης της Ευρώπης και στη μνήμη των πολλών ανθρώπων οι οποίοι είτε έχασαν τη ζωή τους είτε τραυματίστηκαν», δήλωσε ο κ. Ίσινγκερ. Το βραβείο θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμπεριλαμβάνονται επίσης οι βασικοί διαπραγματευτές του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανό να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2028 και θα έχει, όπως και ο Μάρκο Ρούμπιο, συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς και της επίσης δημοκρατικής βουλευτού Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου Γκρέγκορι Μικς δήλωσε μάλιστα ενόψει της Διάσκεψης ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούν την παρουσία τους στο Μόναχο ως «κρίσιμη αποστολή κατευνασμού» των Ευρωπαίων εταίρων. «Ελπίζω να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας και να τους εξηγήσουμε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σύμμαχός τους, ότι εργαζόμαστε από κοινού για έναν πολυμερή δρόμο, ότι δεν είμαστε “μόνο η Αμερική” ή “μόνοι μας στην Αμερική”, ότι τους σεβόμαστε και ότι τα συμφέροντά μας για θέματα εθνικής ασφάλειας είναι συνδεδεμένα», δήλωσε ο κ. Μικς στην αμερικανική ιστοσελίδα NOTUS.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί ακόμη συνάντηση της Ε-3, μεταξύ του καγκελάριου Μερτς, του Γάλλου προέδρου Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ, με κυριότερα θέματα την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα, δεν έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του ιρανικού καθεστώτος. Στο Μόναχο θα βρίσκεται, αντιθέτως, ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί και παράλληλα με τη Διάσκεψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και μεγάλη διαδήλωση εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

Μία από τις «πρωτιές» της φετινής διοργάνωσης είναι η πρόσκληση των βουλευτών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Ρούντιγκερ Λούκασεν, Χάινριχ Κοχ και ‘Αννα Ράτερτ, ενώ χωρίς πρόσκληση έχει ανακοινώσει ότι θα βρεθεί στο Μόναχο ο επικεφαλής του τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της AfD Μάρκους Φρομάιερ, προκειμένου να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πέρυσι ο Τζ. Ντ. Βανς είχε επικρίνει δημοσίως τους διοργανωτές της Διάσκεψης για τον αποκλεισμό εκπροσώπων της AfD.

Για την περιφρούρηση της Διάσκεψης και των προγραμματισμένων διαδηλώσεων στο περιθώριό της θα κινητοποιηθούν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ