Ξέσπασε σε κλάματα η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης, απλά ήμουν τυχερή» - Real.gr

Σε κλάματα ξέσπασε η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλώντας για την κακοποίηση που έχει βιώσει σε προσωπική της σχέση.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήρε τον λόγο σε συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου από τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη. Κατά την τοποθέτησή της, ανέφερε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τον πόνο μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της, καθώς δεν έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο, ωστόσο προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης.

Αναλυτικά, η Ελεονώρα Μελέτη είπε σε λυγμούς: «Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μια κόρη. Είναι μόλις 7 χρονών και αναρωτιέμαι αν το δικό μου το παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι, με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι γιατί δεν ξέρω και εύχομαι να μη μάθω. Είμαι εδώ όμως ως γυναίκα, η οποία έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα και ότι θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα, βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».