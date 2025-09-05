Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Αόριστες και ακοστολόγητες οι υποσχέσεις Τσίπρα - Real.gr

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Για “αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Όπως τόνισε “το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά», χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη”.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση “η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η πολιτική μείωσης φόρων είναι βασική πολιτική της επιλογή”.

Σχετικά με την αναφορά του κ. Τσίπρα για θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας το υπουργείο σχολιάζει “προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές”.

“Για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του” επισήμανε.

Και καταλήγει “ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Το rebranding κατέληξε replay.”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ