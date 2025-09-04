Υπ. Περιβάλλοντος: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και περιοχή Natura - Real.gr

Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΠΑ/9389/2000 (Β΄1176), η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
Η νήσος εμπίπτει εντός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura GR4220006 (Ειδική Ζώνη Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών -ΕΖΔ- που αφορά στα νησιά Κίμωλος και Πολύαιγος) και GR4220030 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά -ΖΕΠ- που αφορά στη Μήλο, την Αντίμηλο και την Πολύαιγο). Στην ευρύτερη περιοχή αυτή έχουν επίσης οριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), μεταξύ των οποίων και η GR152 «Δυτική Μήλος, νήσοι Αντίμηλος και Πολύαιγος και νησίδες».
Η περιοχή της νήσου Πολυαίγου περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 8α «Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», της οποίας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται υπό έγκριση. Επίσης η νήσος Πολύαιγος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 – Νότιες Κυκλάδες), για το οποίο έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται ήδη αναρτημένη για δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.
Η νήσος Πολύαιγος στις δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης, η οποία συνεπάγεται πολύ περιορισμένες χρήσεις και, σε καμία περίπτωση, οικήματα και ξενοδοχεία.
Συνεπώς, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται ότι η Πολύαιγος παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων.