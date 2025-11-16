Υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας - Real.gr

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, η οποία, όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη σταθερή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα».

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας επαναβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις δυο χώρες, σε μια περίοδο χρονική, που είναι κρίσιμη, τόσο για την πατρίδα του, την Ουκρανία, όσο για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλο.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η χώρα μας, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τάχθηκε με το μέρος σας, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά σας τη μεγάλη, στον αγώνα σας για να αντιμετωπίσετε και να προστατεύσετε την εθνική σας κυριαρχία, την ελευθερία σας και την ειρήνη».

Όπως παρατήρησε «γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια της δοκιμασίας της χώρας σας μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκε σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο πολιτικό, στο διπλωματικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο ενεργειακό και στο ανθρωπιστικό».

Επισήμανε, ακόμη, ότι «η στάση μας αυτή, υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, τα οποία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η στάση μας, υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ. Από το τραύμα της Κύπρου. Από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποστεί ανάλογο χτύπημα. Η Κύπρος τελεί υπό την στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, έχει καταληφθεί περίπου το 40% του νησιού και αυτή ακριβώς η περίπτωση μάς υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα, γιατί είναι ταυτόσημες, δυσάρεστες διεθνείς περιπτώσεις».

Μάλιστα, σημείωσε, ότι «όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο και σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί και η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή η θέση μας δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή την οποίαν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια επιδεικνύουμε».

Καλωσορίζοντας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους συνεργάτες του στην Αθήνα, τους διαβεβαίωσε, ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάπαυση του πυρός στη δοκιμαζόμενη χώρα σας, η οποία κατάπαυση, ευκταίο είναι πως θα οδηγήσει αργότερα σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια, αυτή η τρομερή δοκιμασία του λαού σας να λάβει τέλος» και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην επιδίωξή της να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τους όρους της αιρεσιμότητας που υπάρχουν, αλλά είναι και στήριγμά σας όταν έρθει αυτή η ώρα, για την ανοικοδόμηση της χώρας σας, ώστε όλα τα τραύματα του πολέμου να διορθωθούν και να μείνουν πίσω».

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς όλο τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση του, την ακλόνητη αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς, καθώς «η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας στον αγώνα της και γι’ αυτό την ευχαριστούμε πολύ».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελληνική Δημοκρατία διότι εδώ και τέσσερα και παραπάνω χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, όσον αφορά την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ίδια την ένταξη αλλά και τις μελλοντικές συνομιλίες. «Οπότε σας ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες διότι βρίσκεστε και σε αυτό το τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή συνεργασία τόνισε ότι «έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας για την Ουκρανία, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ουκρανία. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά και με τα μη επανδρωμένα και με τους πυραύλους. Σας ευχαριστούμε, πρώτα απ’ όλα για την πολιτική σας στήριξη, αλλά σας ευχαριστούμε και για την στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά στη διμερή συνεργασία μεταξύ μας στον ενεργειακό τομέα».

Ακολούθως, σημείωσε ότι «Και σήμερα έχουμε μια γεμάτη ατζέντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουν οργανωθεί οι συναντήσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού και χαίρομαι ότι θα εφαρμόσουμε κάποια σχέδια που έχουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σήμερα, εντός της πλούσιας ατζέντας μας και θα συζητήσουμε για την ενεργειακή της ασφάλεια».

Τέλος, ανέφερε, ότι «Σήμερα, επίσης, θα συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό για εμάς για την Ουκρανία θέμα, ανθρωπιστικό θέμα, και ελπίζουμε και στην στήριξη της Ελλάδας, είναι η επιστροφή των απαχθέντων Ουκρανόπουλων, που βρίσκονται σήμερα στην Ρωσία, είναι δικά μας παιδιά και αναμένουμε την στήριξη της Ελλάδας, ώστε να λάβει μέρος στην διεθνή συμμαχία όσον αφορά στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας σπίτι τους».

Απαντώντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας, ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης της Ελλάδας προς την χώρα του και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριε Πρόεδρε. Σαν σήμερα, πριν 42 χρόνια, ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Ένα κράτος εντός εισαγωγικών, ένα ψευδοκράτος, το οποίο έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας.

Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η επίλυση των διαφορών με ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα επ’ ουδενί δεν μπορεί να δεχτεί. Γι’ αυτό και να είστε βέβαιος ότι η στάση μας απέναντι στη χώρα σας και στα θέματα που θίξατε, και τα ανθρωπιστικά και των απαχθέντων παιδιών και τα ενεργειακά, η στάση μας θα παραμείνει το ίδιο, απαράλλαχτη, δίπλα στην Ουκρανία».

Η ανακοίνωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

«Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε:

«Η σημερινή υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και στην ενσωμάτωση της αγοράς σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω ενός αξιόπιστου, πολυεθνικού διαδρόμου, αποτελεί μια «γέφυρα ενέργειας» μεταξύ των υποδομών της Ελλάδας και της Ουκρανίας, στηρίζοντας την ευρύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η προμήθεια του Αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με 40%, σηματοδοτώντας την προσήλωση της ΔΕΠΑ, στην παροχή πρακτικών και ασφαλών ενεργειακών λύσεων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz, υπογράμμισε:

«Η συμφωνία αυτή ανοίγει για εμάς έναν ακόμη αξιόπιστο δρόμο εισαγωγών για τον επερχόμενο χειμώνα. Διευρύνουμε σταθερά τη γεωγραφία των προμηθειών μας, ώστε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη θέρμανση για τους Ουκρανούς και να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Ευχαριστώ τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προθυμία της να προχωρήσουμε μαζί. Εκφράζω επίσης την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την Κυβέρνηση για τη συμβολή τους ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η συμφωνία».

Η Naftogaz Group είναι η κορυφαία, κάθετα ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και θεμέλιος λίθος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει την εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, τη μεταφορά και αποθήκευση, την χονδρική και λιανική προμήθεια, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών τροφοδοσίας, αξιοποιώντας αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μέσω της Ukrtransgaz, ενώ η Naftogaz Trading δραστηριοποιείται ενεργά στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, μικρής κλίμακας LNG, πράσινου υδρογόνου και βιομεθανίου, ενισχύοντας τον ρόλο της Ουκρανίας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου και υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και ολοκληρωμένους ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς και βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας. Το δυναμικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή ισχύος, ΑΠΕ και εναλλακτικά καύσιμα, όπως υδρογόνο, βιομεθάνιο και small-scale LNG. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, με ευέλικτο χαρτοφυλάκιο LNG και ενεργή διεθνή παρουσία. Μέσω της νέας κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE LNG TRADE ενισχύει το περιφερειακό LNG trading και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, διαμορφώνοντας το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.