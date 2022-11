Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου - Τι προβλέπει

Μετά την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, Αθήνα και Κάιρο προχώρησαν και στην υπογραφή της νέας διακρατικής συμφωνίας («Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνάς και Διάσωσης») σε ειδική τελετή.

In my presence & Alt. FM @MVarvitsiotis, DefMin @npanagioto signed with #Egypt counterpart, M. Zaki, #MoU between the ????&???? Governments on Cooperation in the Fields of Aeronautics and Maritime Search & Rescue. pic.twitter.com/xxNKNAWB0q