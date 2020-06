Τι περιλαμβάνει η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η συμφωνία κατοχυρώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ εξασφαλίζει τα δικαιώματα των αλιέων.

«Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δεν γίνεται επιλεκτικά και αυθαίρετα όπως ορισμένοι επιχειρούν να χρησιμοποιούν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Αναφέρθηκε επίσης στον ανυπόστατο χαρακτήρα της συμφωνίας Τουρκίας-Σάρατζ.

«Οι σχέσεις με την Ιταλία βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, γεγονός που επισφραγίζεται σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο μερών. Μια συμφωνία που επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας Ελλάδος- Ιταλίας».

«Η συμφωνία αυτή κατοχυρώνει τα συμφέροντα των Ελλήνων αλιέων», σημείωσε ο κ. Δένδιας, ενώ ευχαρίστησε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης για την αγαστή συνεργασία κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Δένδιας συζήτησε ακόμη με τον Ιταλό ομόλογό του την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας έναντι της χώρας, όπως αυτή εκδηλώθηκε πλέον πρόσφατα με τη δημοσίευση των αιτημάτων της τουρκικής εταιρίας πετρελαίου για γεωτρήσεις σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή και τόνισε πως «οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με την επιθετική ρητορική αναδεικνύουν περίτρανα τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας».

«Το διεθνές δικαιο προσδιορίζει τις κόκκινες γραμμές και αυτές να γίνουν σεβαστές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ως προς τη Λιβύη, και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διαδικασίας του Βερολίνου. Όπως υπενθύμισε άλλωστε, η Ελλάδα χαιρέτισε τη νέα αιγυπτιακή πρωτοβουλία, ενώ έχει τονίσει τη σημασία της επιχείρησης της ΕΕ “Irini”, στην οποία Ιταλία και η Ελλάδα συνεισφέρουν ουσιωδώς.

Συζητήθηκε ακόμη και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία υποστηρίζουν και οι δύο χώρες, πάντα βέβαια υπό τις τεθείσες αιρεσιμότητες.

Ο κ. Δένδιας και ο κ. Ντι Μάιο αναφέρθηκαν διεξοδικά και στην πανδημία, τις επιπτώσεις της και την επιστροφή στην κανονικότητα, με τον Ιταλό υπουργό να ενημερώνει τον κ. Δένδια για τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ιταλία.

«Η Ελλάδα αίρει, αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα και σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα, τους όποιους περιορισμούς. Η Ελλάδα αναμένει ότι οι Ιταλοί φίλοι μας θα περάσουν και φέτος τις διακοπές τους στη χώρα μας, όπως όλα τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ειδική τελετή που είχε οργανώσει το υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσει την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον ιταλικό λαό και ανακοίνωσε τη συνεισφορά ενός συμβολικού ποσού σε δύο ερευνητικά κέντρα στην Ιταλία που έχουν διακριθεί στις έρευνες κατά του SARS και του Covid-19.

Τι υπεγράφη σήμερα

Η συμφωνία με την Ιταλία είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας για ΑΟΖ και έχει ασφαλώς συναφθεί στη βάση της UNCLOS (οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διμερών συμφωνιών).

Να σημειωθεί πως η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ Ελλάδας- Ιταλίας. Με τη σημερινή Συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.

Σήμερα υπογράφηκε επίσης η Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της Μεσογείου. Με τη δήλωση αυτή, τα δυο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών και συμφωνούν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων των δύο κρατών. (Βιώσιμη διαχείριση)

Υπογράφηκε, τέλος, Κοινή Γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τα δύο κράτη ζητούν την μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής αλιευτικής πολιτικής ώστε, όταν η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ν.μ., να διατηρηθεί η υπάρχουσα αλιευτική δραστηριότητα των Ιταλών αλιέων στην περιοχή μεταξύ 6-12 ν.μ., η οποία σήμερα αποτελεί διεθνή ύδατα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αυτονόητη σημασία της αναφοράς στην Κοινή Γνωστοποίηση του δικαιώματος επέκτασης παντού της αιγιαλίτιδας ζώνης μας.

Τα υπάρχοντα δικαιώματα των Ιταλών αλιέων περιγράφονται με σαφήνεια αλλά πλέον περιοριστικά, τόσο ως προς τον αριθμό των σκαφών όσο και ως προς τα είδη που δύνανται να αλιεύσουν και εξαιρούνται τα είδη που αλιεύουν οι Έλληνες αλιείς.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ ???? & ????@ItalyMFApic.twitter.com/ncqpktY9xf